Nie kupujcie Apple Watch Series 3. Poważnie. Firma ma je wycofać i zakończyć wsparcie

Z najnowszych (niestety nieoficjalnych) informacji na temat domniemanych planów firmy Apple wynika, że kupno smartwatcha Watch Series 3 byłoby dziś bardzo nieprzemyślane. Cena w stosunku do nowszych modeli wprawdzie kusi, ale jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, to będziecie już za kilka tygodni pluć sobie w brodę, dlatego jeśli nie musicie, lepiej nie kupujcie Apple Watch Series 3.

Ze słów znanego analityka wynika jedno – lepiej nie kupujcie Apple Watch Series 3

O tym, że kupno Apple Watch Series 3 nie jest obecnie zbyt rozsądnym pomysłem, przekonuje świat znany w sferze plotek o firmie z nadgryzionym jabłkiem w tle Ming-Chi Kuo. Analityk, którego przedpremierowe informacje już nie raz sprawdzały się w rzeczywistości. Teraz twierdzi, że podczas konferencji WWDC 2022, która będzie miała 7 czerwca bieżącego roku, Apple przede wszystkim zaprezentuje trzy nowe smartwatche, bo: Apple Watch Series 8, Apple Watch SE drugiej generacji oraz sportową wersję Apple Watch.

Ten sam analityk twierdzi też, że będący już na rynku przez pięć lat zegarek Apple Watch Series 3 dostępny do kupienia za około 400 złotych, zostanie wtedy przy okazji wycofany. Jeśli znacie największą bolączkę tego modelu (aktualizacje), to z pewnością zrozumiecie powód tej decyzji. W skrócie? Aktualizacja na każdą kolejną wersję oprogramowania watchOS jest dla tego modelu problematyczną kwestią i przy nachodzącym watchOS w wersji 9, zwyczajnie nie będzie w stanie z tej wersji skorzystać.

Finalnie właśnie to problem zbyt niskiej mocy obliczeniowej ma sprawić, że smartwatch Apple Watch Series 3 zostanie raz na zawsze wycofany z produkcji (zostanie mu nadany status EOL – End of Life). Nie będzie to oznaczało, że te modele staną się bezużyteczne i na pewno Apple nie odetnie ich od razu od swoich usług (np. Fitness+), ale pewne jest, że rozwój tych smartwatchów w sferze oprogramowania ulegnie stagnacji.