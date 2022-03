Test wentylatorów Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB Value Pack

Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB Value Pack to kolejna ciekawa paczka wentylatorów, którą mam okazję testować. Jak wypadnie na tle konkurencji?

Specyfikacja Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB Value Pack

Wymiary: 140 x 140 x 27 mm

Maksymalna prędkość: 1900 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 68,9 CFM

Maksymalne ciśnienie: 2 mmH2O

Maksymalna głośność: 0,3 Sone

Cena: ok. 200 zł

Wygląd i opis Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB Value Pack

W zestawie znajdziemy tylko zestaw śrubek. Także po pudełku widać, że producent oszczędza na czym się da, co ma skutkować naprawdę atrakcyjną ceną zestawu.

Śmigła mają po 5 łopatek, które mają gwarantować skoncentrowany przepływ powietrza oraz wysokie ciśnienie. Warto zauważyć, że końcówki są ze sobą połączone. Na rogach wentylatora znajdują się nakładki antywibracyjne. Zastosowane łożysko to FDB. Ze śmigieł wychodzą dwa kable – 4-pin PWM (końcówka męska i żeńska) oraz 3-pin ARGB (również końcówka męska i żeńska). Spokojnie więc całość możecie ze sobą zsynchronizować i podłączyć jednym złączem do płyty głównej. Jakość wykonania całości jest bardzo dobra.

Arctic P14 PWM PST A-RGB może pracować pasywnie. Jeśli sygnał PWM spadnie powyżej 10% to wtedy wentylator przestaje pracować. Przy naprawdę niskich temperaturach w spoczynku będziecie więc mieli idealną ciszę. Kolejna ciekawa rzecz to samo PST (PWM Sharing Technology). Technologia ta pozwala na zsynchronizowanie pracy wszystkich wentylatorów w ramach jednego PC.

Wentylatory mają po 12 diod ARGB, które rozświetlają śmigła. Wygląda to bardzo dobrze i z pewnością powinno Wam się spodobać. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń i jeśli macie obudowę z oknem to będziecie zadowoleni.

Jak przeprowadziłem testy?

W testach wykorzystałem anemometr Voltcraft PL-130AN oraz decybelomierz Voltcraft SL-100.

Wentylator umieściłem w tubie o długości 250 mm i średnicy 75 mm. Na drugim końcu tuby został zainstalowałem anemometr. Wyniki zanotowałem po ustabilizowaniu się przepływu.

Testy głośności wykonałem z odległości 200 mm, głośność tła była równa 33 dBA.

Testy Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB Value Pack

Na wykresach możecie również zobaczyć zwykłą wersję P14 PWM PST. Na maksymalnych obrotach są różnice (P14 PWM PST ma je mniejsze), ale na niższych praktycznie ich nie ma. testowane śmigła są więc bardzo wydajne na wszystkich testowanych prędkościach i zdecydowanie możecie liczyć na znakomity przepływ powietrza.

Śmigła na maksymalnych obrotach są głośne, ale przy 1900 RPM jest to znakomity wynik, znacznie mniejszy od wielu konkurencyjnych rozwiązań. Na 1200 RPM jest już naprawdę cicho, a na 800 RPM ich nie usłyszycie.

Test Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB Value Pack – podsumowanie

Za Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB Value Pack zapłacicie ok. 200 zł. W tej cenie zdecydowanie warto wziąć zestaw pod uwagę. Jest on dobrze wykonany i znakomicie wygląda. W testach wypadły naprawdę znakomicie oferując bardzo dobry przepływ powietrza przy zachowaniu cichej pracy na niższych obrotach i lepszej od konkurencji na maksymalnych. Wentylatory są więc znakomitym wyborem, który z przyjemnością Wam polecam.