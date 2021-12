Test chłodzenia Noctua NH-P1

Noctua NH-P1 to jedno z ciekawszych, pasywnych coolerów dostępnych w sprzedaży. Jak wypadniu ono w praktyce i czy rzeczywiście dobrze poradzi sobie z chłodzeniem procesora?

Co otrzymujemy wraz z Noctua NH-P1?

Liczba dodatków jest naprawdę spora. W pudełku mamy śrubokręt, instrukcję, zestaw montażowy, tubkę pasty NT-H2, ściereczkę NA-CW1, klipsy na wentylator. Cieszy najnowsza pasta firmy oraz ściereczka, którą wyczyścicie procesor przed montażem chłodzenia. Śrubokręt również jest niezbędny do montażu. Noctua udziela aż 6 lat gwarancji na swój produkt.

Specyfikacja Noctua NH-P1

Chłodzenie to dosłownie potężna bryła. Jej wymiary to 158 x 154 x 152 mm, a waży ona 1180 g. Wysokość nie jest wcale duża, ale jeśli chcecie na topie zamontować dodatkowy wentylator, to wtedy potrzebujecie aż 183 mm wolnej przestrzeni. Noctua NH-P1 jest tak skonstruowana, że można ją zamontować w dwóch orientacjach. W jednej będzie 100% kompatybilność z pamięciami RAM, w drugiej maksymalna wysokość może wynosić 45 mm. Grube finy wykonane są z aluminium i zwróćcie uwagę na odstępy pomiędzy nimi. Firma stworzyła konstrukcję tak, aby pasywnie działała najwydajniej, jak to jest możliwe, stąd dosyć spore odstępy.

Chłodzenie ma sześć 6 mm ciepłowodów, a sama podstawka wykonana jest na lustro. Swoją drogą jakość wykonania całości jest fantastyczna. Nie ma tutaj żadnej mowy o niedoróbkach, czy brakach.

Dodatkowy wentylator Noctua NF-A12x25 LS-PWM

Wymiary: 120 x 120 x 25 mm

Maksymalna prędkość: 1200 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 55,7 m^3/h

Maksymalne ciśnienie: 0,82 mmH2O

Maksymalna głośność: 12,1 dBA

MTTF: 150000 h

Gwarancja: 6 lat

Cena: ok. 140 zł

Chłodzenie umożliwia montaż dodatkowego wentylatora. Od firmy otrzymałem model NF-A12x25 LS-PWM o maksymalnej prędkości 1200 RPM. Wentylator można zamontować na górze, po lewej lub po prawej stronie. W moim przypadku montaż na górze uniemożliwiał domknięcie obudowy, więc zamontowałem go z prawej strony. Wentylator jest również fantastycznie wykonany. W zestawie jest też przedłużasz, kabel L.N.A. do zmniejszenia maksymalnych obrotów do 900 RPM, kabel typu Y czy różne podkładki i kołki antywibracyjne. Wentylator powinien więc świetnie sprawdzić się z tym chłodzeniem.

Wygląd i montaż Noctua NH-P1

Sam radiator wygląda naprawdę imponująco. Jest on cały srebrny i zajmuje sporą część obudowy. Oprócz naprawdę pokaźnych rozmiarów to generalnie niczym innym się on nie wyróżnia. Wentylator utrzymany jest w standardowej dla firmy kolorystyce i on już zbyt dobrze nie wygląda.

Sam montaż jest banalny. Pod płytę kładziecie backplate ze śrubami, na to nakładacie podkładki, następnie przykręcacie podpórki śrubami. Na całość nakładacie chłodzenie i przykręcacie. Montaż Noctuy jest więc jak zawsze bardzo prosty i należy do jednych z moich ulubionych.

Zebrane najważniejsze parametry Noctua NH-P1

Wymiary: 158 x 154 x 152 mm

Waga: 1180 g

NSPR: 42

Kompatybilność z podstawkami: Intel LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM), LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (backplate required), AM4

Gwarancja: 6 lat

Cena: ok. 550 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-11600K Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna ASRock Z590 Taichi Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Pamięć RAM XPG Spectrix D50 2x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk AORUS NVMe Gen4 SSD 1 TB Dysk Samsung 970 Evo NVMe 1 TB Zasilacz FSP Aurum PT 1000W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Testy Noctua NH-P1

Do chłodzenia musicie dobrać odpowiednią obudowę. Lista kompatybilnych jest tutaj i jak sami widzicie, bardzo mało zapewnia odpowiednie warunki. Niestety żadnej z listy nie miałem, natomiast SIgnum SG7 ma cztery 120 mm wentylatory, które działały z maksymalną prędkością, co również powinno dobrze się sprawdzić.

Noctua udostępnia też listę procesorów i od razu określa ich działanie. W przypadku i5-11600K przy pasywnym działaniu chłodzenie może mieć problemy, natomiast po dodaniu wentylatora powinno wszystko śmigać. Testy przeprowadziłem też przy różnych ustawieniach limitów mocy, a obciążeniem zawsze był Cinebench R23.

Przy zdjetych limitach mocy już po 5 minutach testów pasywne chłodzenie osiągało 100°C. natomiast po dodaniu wentylatora rzeczywiście spokojnie poradziło sobie z procesorem. Przy Pl1=PL2=125 W chłodzenie działające pasywnie już lepiej daje sobie radę, ale nadal powyżej 90°C nie jest zbyt komfortową pracą. Jak przyjdzie lato to chłodzenie w takich warunkach sobie nie poradzi. Natomiast przy 95 W w trybie pasywnym nie było już problemów z temperaturami. Sam wentylator na maksymalnych obrotach był bardzo cichy – 35,4 dBA praktycznie nie usłyszycie.

Test Noctua NH-P1 – podsumowanie

Noctua NH-P1 to z pewnością najlepsza pasywna konstrukcja na rynku. Plusem jest długa gwarancja, znakomite wyposażenie i genialne wykonanie. Nie powinniście tez mieć problemów z jego montażem. Pamiętajcie jednak, aby do chłodzenia wybrać odpowiednią obudowę, która zapewni mu dobre warunki do pracy.

Chłodzenie poradziło sobie bardzo dobrze z procesorem i5-11600K o obniżonych limitach mocy do 95 W. Generalnie to właśnie z procesorami o takiej mocy (lub oczywiście mniejszej) chłodzenie najlepiej sobie poradzi. Przy większych wartościach mogą być już problemy przy mocniejszych obciążeniach. Wtedy jednak warto mieć w zanadrzu wentylator, który znacząco poprawia działanie całości, a nawet na maksymalnych obrotach jest cichy.

Pozostała tylko kwestia ceny. Noctua NH-P1 kosztuje ok. 550 zł, a Noctua NF-A12x25 LS-PWM ok. 140 zł. Kwoty są naprawdę wysokie, ale ciężko tutaj o wydajniejsze pasywne chłodzenie. Sam wentylator również świetnie sprawdza się w praktyce, jest znakomicie wykonany i cichy. Całość robi więc spore wrażenie i przy odpowiednio dobranych częściach naprawdę będzie w stanie zapewnić bezgłośne działanie sprzętu.