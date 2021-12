Test chłodzenia Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB

Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB to ciekawie prezentujące się chłodzenie powietrzem. Czy jednak w swojej cenie okaże się ono warte rekomendacji?

Co otrzymujemy wraz z Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB?

W pudełku znajdziemy zestaw montażowy, tubkę pasty Mastergel Pro, przejściówkę 2x 4-pin -> 1x 4-pin, czy instrukcję. Jest więc tak naprawdę wszystko czego potrzebujemy do złożenia PC. Producent mógłby dodać kontroler ARGB, ale podniosłoby to i tak wysoką cenę coolera. Tutaj więc może i nawet lepiej, że nie ma jego w środku.

Specyfikacja Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB

Testowane chłodzenie ma wymiary 110 x 120 x 159 mm. Nie jest to więc zbyt wysoka konstrukcja i spokojnie powinna wejść do większości obudów. Za chłodzenie odpowiadają cztery 6 mm ciepłowody, które bezpośrednio dotykają procesora. Poza tym jest to zupełnie standardowa konstrukcja, niczym nie wyróżniająca się na tle konkurencji. Jakość wykonania całości jest również po prostu dobra.

W zestawie są dwa wentylatory SickleFlow 120 ARGB. Ich maksymalna prędkość wynosi 1800 RPM, przepływ powietrza 62 CFM, ciśnienie 2,5 mmH2O, a głośność 27 dBA. Wentylatory mają po 7 skrzydełek i od razu umieszczone są w klipsach montażowych. Wychodzą z nich po dwa kable: 4-pin PWM i 3-pin ARGB.

Wygląd i montaż Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB

Chłodzenie wygląda bardzo dobrze, głównie dzięki fajnemu podświetleniu wentylatorów. Dobrze rozświetlają one całość i w obudowie z oknem może się to podobać. Na górze radiatora znajduje się czarna nakładka, ale i tak widać przez nią miedziane końcówki ciepłowodów. Szkoda, że tutaj nie są one chociaż poniklowane, albo nakładka nie przykrywa całości, bez prześwitów.

Składanie jest naprawdę proste. Do backplate mocujemy śrubki, podkładamy to pod płytę i specjalną nakrętką przykręcamy śruby dystansowe. Do chłodzenia przykręcamy podpórki i całość skręcamy razem (pamiętając w między czasie o paście). Jest to dosyć proste i spokojnie sobie poradzicie.

Zebrane najważniejsze parametry Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB

Wymiary: 110 x 120 x 159 mm

Waga: b.d.

TDP: b.d.

Rodzaj wentylatorów: 2x 120 mm

Maksymalna prędkość wentylatorów: 1800 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 62 CFM

Maksymalne ciśnienie: 2,5 mmH2O

Maksymalna głośność: 27 dBA

Kompatybilność z podstawkami: LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

Gwarancja: 2 lata

Cena: ok. 220 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i7-11700K Pasta Noctua NT-H1 Panel Scythe Kaze Master II Płyta główna Z590 Aorus Master Pamięć RAM XPG Spectrix D50 2x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk Silicon Power XD80 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power Pro 11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB

Wyniki są dobre. Chłodzenie daje sobie radę z procesorem, nawet na 800 RPM. Warto też zwrócić uwagę na różnice w stosunku do 212 EVO V2, które są naprawdę spore na niższych obrotach. Natomiast Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB przegrywa z Gelidem Glacier RGB, który jest po prostu znacznie większą konstrukcją. Po OC procesora cooler też nie dawał sobie rady – 100°C było osiągane naprawdę szybko.

Na maksymalnych obrotach chłodzenie jest naprawdę głośne. Natomiast już na 1200 RPM jest bardzo dobrze, a na 800 RPM jest idealna cisza. Jeśli ograniczycie maksymalne obroty to chłodzenie nie powinno Wam przeszkadzać podczas pracy.

Test Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB – podsumowanie

Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB to ciekawa konstrukcja oferująca podświetlenie ARGB, dwa wentylatory czy łatwy montaż. Wyniki testów również są dobre i jak na swoje wymiary całość zapewnia odpowiednie temperatury. Na maksymalnych obrotach jest jednak trochę głośno, natomiast na mniejszych całość nie powinna Wam przeszkadzać.

Chłodzenie mógłbym Wam polecić gdyby nie cena. Ok. 220 zł to zdecydowanie zbyt dużo i musi ona spaść, aby zakup naprawdę był opłacalny. W podobnej kwocie macie Gelida Glacier RGB, który jest po prostu wydajniejszy przy podobnych wynikach głośności. Szkoda więc, że Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB nie kosztuje poniżej 200 zł, bowiem wtedy naprawdę warto było by rozważyć jego zakup. Jeśli więc znajdziecie chłodzenie za niższą cenę to uważam, że będzie to dobry wybór.