Test wentylatorów Gelid Stella i Stella Frost

Gelid Stella i Stella Frost to tańsze wentylatory, które oferują podświetlenie ARGB. Czy warto jednak się nimi zainteresować?

Specyfikacja Gelid Stella i Stella Frost

Oba wentylatory mają dokładnie taką samą specyfikację. Różnią się one jedynie wyglądem. Śmigła mają więc:

Wymiary: 120 x 120 x 25 mm

Maksymalna prędkość: 1600 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 70 CFM

Maksymalne ciśnienie: 1,3 mmH2O

Maksymalna głośność: 35 dBA

MTTF: 100000 h

Gwarancja: 3 lata

Cena: ok. 37/46 zł

Wygląd i opis Gelid Stella i Stella Frost

Tak jak wspomniałem wentylatory różnią się wyglądem. Stella ma bardziej tradycyjny wygląd, podczas gdy model Frost ma ramkę stylizowaną na kryształki lodu. Może się to podobać, ale nie każdemu przypadnie do gustu. Pierwszy model jest też czarny, podczas gdy drugi jest biały. Oba śmigła mają 8 diod ARGB w rotorze oraz 16 w ramce, co tworzy naprawdę ładne efektu wizualne. Podświetleniem można sterować poprzez oprogramowanie płyt głównych – wentylatory mają standardowe złącza 3 pin ARGB.

Jakość wykonania obu wentylatorów jest dobra. Po bokach znajdziecie antywibracyjne wyłożenia, a w pudełku są śruby montażowe. Zastosowane łożysko to podwójne kulkowe. Śmigło zasilane jest ze złącze 4-pin, więc nie zabrakło sterowania PWM. Złącze ARGB ma końcówki męskie i żeńskie, więc tutaj wszystkie wentylatory łatwo zsynchronizujecie. W przypadku 4-pin jest tylko męskie, więc jeśli chcecie połączyć więcej śmigieł i podłączyć jednym złączem do płyty głównej to musicie dokupić przejściówkę.

Jak przeprowadziłem testy?

W testach wykorzystałem anemometr Voltcraft PL-130AN oraz decybelomierz Voltcraft SL-100.

Wentylator umieściłem w tubie o długości 250 mm i średnicy 75 mm. Na drugim końcu tuby został zainstalowałem anemometr. Wyniki zanotowałem po ustabilizowaniu się przepływu.

Testy głośności wykonałem z odległości 200 mm, głośność tła była równa 33 dBA.

Testy Gelid Stella i Stella Frost

Wyniki na wszystkich obrotach są znakomite. Wentylator zapewnia bardzo dobry przepływ powietrza przy każdej z konfiguracji i pokonuje sporą ilość konkurencji. Wydajność jest zdecydowanie plusem.

Kultura pracy to kolejna zaleta. Na 1600 RPM śmigła są całkowicie akceptowalne i wypadają podobnie nawet do niektórych wentylatorów konkurencji pracującej na 1200 RPM. Na środkowych z testowanych obrotów jest już cicho, a na 800 RPM jest prawie idealna cisza.

Test Gelid Stella i Stella Frost – podsumowanie

Gelid Stella i Stella Frost to wentylatory zdecydowanie warte rekomendacji i sporej ilości wyróżnień. Są one stosunkowo tanie (przypomnę ceny: ok. 37 zł/ ok. 46 zł), oferują świetnie wyglądające podświetlenie ARGB czy dobre wykonanie. W testach wypadły one znakomicie – zapewniają bardzo dobrą wydajność przy zachowaniu cichej pracy. Dotyczy to tak naprawdę wszystkich obrotów, nawet na maksymalnych nie jest tak głośno, jakbym mógł się spodziewać. Zdecydowanie więc polecam Wam zakup tych konstrukcji – powinniście być z nich zadowoleni.