Test chłodzenia Arctic Freezer i35 A-RGB

Arctic Freezer i35 A-RGB to najnowsze chłodzenie, które zdecydowanie może się podobać. Czy wyniki testów potwierdzą sens jego zakupu?

Co otrzymujemy wraz z Arctic Freezer i35 A-RGB?

W zestawie znajduje się montaż pod procesor Intela i tubka pasty MX-5. Nie ma instrukcji – jest to już standard u Artcica. Skanując kod Qr z opakowanie zostaniecie przekierowani do odpowiedniej strony. W zestawie jest montaż pod LGA1700, co na pewno jest plusem. Jest też wersja chłodzenia A35, która przeznaczona jest pod procesory AMD. Warto też zwrócić uwagę na 6-letnią gwarancję.

Specyfikacja Arctic Freezer i35 A-RGB

Chłodzenie ma wymiary 91 x 133 x 158,5 mm, więc spokojnie powinno zmieścić się w większości obudów. Całość waży 746 g. Za chłodzenie odpowiadają cztery 6 mm ciepłowody, które bezpośrednio dotykają procesora. Radiator ma 54 finy o grubości 0,4 mm. Całość jest dobrze wykonana i ciężko tutaj coś producentowi zarzucić.

Do zestawu dołączony jest jeden 120 mm wentylator. Jego maksymalna prędkość wynosi 1700 RPM, a głośność 0,35 Sone. Śmigło ma 5 skrzydełek i zostało zoptymalizowane do pracy na radiatorach. Wychodzą z niego dwa kable – 4-pin PWM i 3-pin ARGB. Ten pierwszy jest dosyć krótki, ale spokojnie powinien sięgnąć do złącza CPU fan na każdej płycie.

Wygląd i montaż Arctic Freezer i35 A-RGB

Arctic Freezer i35 A-RGB prezentuje się bez wątpienia dobrze. Wentylator ARGB fajnie rozświetla obudowę i z pewnością przypadnie Wam do gustu. Jest on zintegrowany z klipsami oraz górną nakładką. Dzięki tej ostatniej nie widać końcówek ciepłowodów. Plusem jest też sam kolor ciepłowodów i radiatora, który jest czarny.

Montaż jest naprawdę prosty. Do backplate mocujecie śruby, kładziecie to pod płytę. Następnie nakładacie dystanse, na to podkładki i całość przykręcacie śrubami. Na koniec nakładacie chłodzenie i je również przykręcacie. Jedyne co mi wadziło to zdejmowanie wentylatora, które nie było jak dla mnie zbyt wygodne.

Zebrane najważniejsze parametry Arctic Freezer i35 A-RGB

Wymiary: 91 x 133 x 158,5 mm

Waga: 746 g

TDP: b.d.

Rodzaj wentylatorów: 1x 120 mm

Maksymalna prędkość wentylatora: 1700 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: b.d.

Maksymalne ciśnienie: b.d.

Maksymalna głośność: 0,35 Sone

Kompatybilność z podstawkami: Intel 1700, 1200, 1155, 1151, 1150

Gwarancja: 6 lat

Cena: ok. 200 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i7-11700K Pasta Noctua NT-H1 Panel Scythe Kaze Master II Płyta główna Z590 Aorus Master Pamięć RAM XPG Spectrix D50 2x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk Silicon Power XD80 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power Pro 11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy Arctic Freezer i35 A-RGB

Na maksymalnych obrotach wydajność jest nawet całkiem niezła jak na taką konstrukcję. Natomiast wraz z ich spadkiem temperatury bardzo mocno idą do góry. Na 1200 RPM chłodzenie jeszcze radzi sobie z procesorem (choć wypada słabiej od np. Hyper 212 EVO V2), ale na 800 RPM temperatury sięgały 100°C i test przerwałem. O podkręcaniu również nie ma co mówić, gdyż chłodzenie po prostu sobie nie radzi.

Arctic Freezer i35 A-RGB jest za to naprawdę cichą konstrukcją. Nawet na 1700 RPM nie jest tak głośno, jak można by się spodziewać. Na 1200 RPM jest to najcichsza konstrukcja w zestawieniu, a na 800 RPM nie usłyszycie jej działania.

Test Arctic Freezer i35 A-RGB – podsumowanie

Arctic Freezer i35 A-RGB to z pewnością ciekawe chłodzenie przeznaczone dla procesorów Intel. Plusem jest załączony montaż pod LGA1700, pasta MX-5, 6-letnia gwarancja czy łatwy montaż. Całość też bardzo dobrze wygląda, a podświetlenie ARGB może przypaść do gustu.

Pod względem wydajności jest trochę inaczej. Na maksymalnych obrotach chłodzenie wypada nawet dobrze jak na taką konstrukcję, ale wraz z ich zmniejszaniem wydajność znacznie spada, nawet względem podobnie zbudowanej konkurencji. Plusem jest za to naprawdę cicha praca, nawet na 1700 RPM chłodzenie nie powinno Wam zbytnio przeszkadzać.

Pozostaje jeszcze kwestia ceny. Arctic Freezer i35 A-RGB znalazłem za ok. 200 zł co jest moim zdaniem zbyt dużą kwotą. Gdyby kosztowało ono ok. 30 zł mniej to wtedy było by znacznie bardziej konkurencyjne. Cooler warto więc wziąć pod uwagę jeśli znajdziecie go w niższej cenie, zależy Wam na podświetleniu i cichej pracy.