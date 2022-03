Burza magnetyczna uderzy w Ziemię. To efekt rosnącej aktywności Słońca

Amerykańskie NOAA oraz brytyjskie Met Office wydały ostrzeżenia o potencjalnie nadchodzących burzach magnetycznych, które mogą uderzyć w Ziemię w ciągu najbliższych kilku dni.

Burze, które miały miejsce w ostatnim czasie nie były szczególnie groźne, ale istnieje ryzyko pogorszenia sytuacji. W takich okolicznościach musimy liczyć się z możliwością występowania zakłóceń sygnałów radiowych na dużych szerokościach geograficznych. Prawdopodobnie pojawi się też konieczność wprowadzenia korekt kursów satelitów wynikająca ze zmiany oporu powietrza.

Poza tym eksperci ostrzegają przed potencjalnymi problemami z funkcjonowaniem sieci energetycznych oraz zakłóceniami w przemieszczaniu zwierząt. Jeśli chodzi o nieco bardziej przyjemne konsekwencje rosnącej aktywności Słońca, to w tym przypadku możemy wymienić przede wszystkim zwiększenie szans na wystąpienie zjawiska zorzy polarnej.

Burza magnetyczna będzie następstwem rosnącej aktywności Słońca

Według Space Weather, 14 i 15 marca wystąpią kolejno poziomy Kp 6 i Kp 5 w dziesięciostopniowym indeksie aktywności geomagnetycznej. Oznacza to duże prawdopodobieństwo wystąpienia jasnych, dynamicznych zórz.

Burze słoneczne nie są niczym niezwykłym, szczególnie w obliczu rosnącej aktywności naszej gwiazdy, która ma osiągnąć swój szczyt w okolicach lipca 2025 roku. I choć trudno jest przewidzieć, jak aktywny będzie dany cykl, to istnieją dowody sugerujące, że będzie on najbardziej „energiczny” z dotychczas zarejestrowanych. Oznacza to zwiększone prawdopodobieństwo występowania koronalnych wyrzutów masy oraz nasilonego wiatru słonecznego.

Oba te zjawiska powodują występowanie zakłóceń w ziemskim polu magnetycznym i górnej atmosferze naszej planety. Wiatr słoneczny jest związany z plamami występującymi na powierzchni Słońca, które cechują się słabszymi polami magnetycznymi. Właśnie w ich obrębie „ucieczka” jest łatwiejsza, dlatego w przestrzeń kosmiczną trafia promieniowanie elektromagnetyczne. Ryzyko dla Ziemi jest tym wyższe, im bardziej w stronę naszej planety jest skierowana plama.

Koronalne wyrzuty masy są natomiast emitowane z korony słonecznej, czyli najbardziej zewnętrznej części atmosfery naszej gwiazdy. Kiedy w koronie dochodzi do eksplozji, w przestrzeń kosmiczną trafia rozgrzana i rozpędzona plazma. Podobnie jak w przypadku wiatru, kiedy koronalny wyrzut masy jest skierowany w stronę Ziemi, niebezpieczeństwo staje się większe. Wynika to z faktu, że zderzenie z polem magnetycznym naszej planety może wywołać burzę magnetyczną (zwaną też słoneczną).