Chiny chcą stworzyć pociągi zagłady. Miałyby być zdolne do wystrzeliwania broni jądrowej

Wygląda na to, że Chińczycy pracują nad czymś, co można określić mianem pociągów zagłady. Tego typu pojazdy miałyby jeździć po kraju transportując broń jądrową możliwą do wystrzelenia w każdej chwili.

Skojarzenia z filmem/serialem/komiksem Snowpiercer są nieprzypadkowe, bo podobnie jak tam, tak i tu pociąg miałby pozostawać w ciągłym ruchu. Różnica polegałaby jednak na tym, że Snowpiercer nie mógł się zatrzymywać w ucieczce przed lodem, a chińskie pociągi zagłady miałyby kryć się przed wzrokiem potencjalnego wroga. Ich rola nie ograniczałaby się jednak wyłącznie do przemieszczania ładunków.

W grę wchodzi bowiem również gotowość do wystrzeliwania broni jądrowej. Wzmocnione tory kolejowe byłyby w takim scenariuszu odpowiedzialne za pochłanianie wstrząsów związanych z odrzutem. Jeśli czujecie się zaniepokojeni (co nie jest dziwne, rzecz jasna) to być może uspokoi was fakt, że przytoczony plan nadal znajduje się w fazie projektowania. Sprawa jest jednak na tyle poważna, że badania są finansowane przez chińskie władze. Projektem kieruje Yin Zihong z Southwest Jiaotong University w Chengdu.

Chińskie pociągi zagłady miałyby nie tylko transportować broń, ale także móc ją wystrzeliwać

Co ciekawe, w okresie zimnej wojny tego typu pomysły były zaskakująco popularne, a do ich realizacji dążyły zarówno Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki. Po latach przerwy, kiedy przytoczone idee nieco straciły na popularności, wydają się one wracać do łask. W 2015 r. Chiny przeprowadziły próbę zimnego startu międzykontynentalnego pocisku balistycznego z szyn kolejowych. Z kolei w 2021 r. na podobny krok zdecydowały się władze Korei Północnej.

Chiński program nuklearny nie jest może tak imponujący jak w przypadku ośmiu pozostałych krajów posiadających dostęp do tego typu broni, lecz Państwo Środka może pochwalić się czymś innym: siecią szybkich kolei. Jej łączna długość wynosi około 40 000 kilometrów, a tamtejsze pociągi mogą poruszać się z prędkością od 200 do 350 kilometrów na godzinę. Jeśli chodzi o pozostałych posiadaczy broni atomowej, to na liście znajdują się też Stany Zjednoczone, Rosja, Francja, Wielka Brytania, Pakistan, Indie, Izrael i Korea Północna. Chiny posiadają arsenał składający się z około 350 głowic, czyli wielokrotnie mniejszy niż na przykład Rosja i Stany Zjednoczone.