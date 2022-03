Data oficjalnej europejskiej premiery Xiaomi 12 ogłoszona!

Trochę się naczekaliśmy, ale w końcu Xiaomi postanowiło oficjalnie ogłosić, kiedy seria Xiaomi 12 zawita do Europy. Na szczęście, wydarzenie odbędzie się już za kilka dni.

Seria Xiaomi 12 zadebiutowała w Chinach 28 grudnia i od tamtej pory z niecierpliwością wyczekiwaliśmy globalnej premiery. Jej datę w ostatnim czasie zdradziły nam już przecieki, jednak dopiero teraz Xiaomi postanowiło ogłosić ją oficjalnie. Światowa premiera została zaplanowana na 15 marca, na godzinę 13:00. Transmisję będziemy mogli obejrzeć na Facebooku, Twitterze, YouTube i na stronie producenta.

Xiaomi 12 – Piękno każdej sceny

Flagowa seria składać się z na pewno z dwóch modeli – wariantu podstawowego i Pro. W Chinach zaprezentowano też Xiaomi 12X i plotki wspominają, że i ten smartfon zawita do Europy, choć stuprocentowej pewności nie mamy. Hasło, którym Xiaomi reklamuje wydarzenie, zdaje się odnosić do możliwości fotograficznych nowych urządzeń. Spodziewać się można, że to właśnie na tym skupi się prezentacja.

Niestety, prócz daty globalnej premiery, producent nie zdradził nam nic więcej. Detale dotyczące specyfikacji i cen poznamy więc dopiero 15 marca, jednak niektóre szczegóły znamy już z przecieków. Niedawno ujawniono bowiem rzekome ceny wszystkich trzech modeli.

Xiaomi 12 (8/128 GB) – 899 euro (ok. 4400 zł),

Xiaomi 12 Pro (8/128 GB) – 1099 euro (ok. 5390 zł).

Xiaomi 12X ma kosztować 600 euro, co w przeliczeniu daje nam jakieś 2940 złotych. Nie są to więc niskie kwoty i jesteśmy ciekawi, jak europejski rynek je przyjmie. Do tej pory Xiaomi kojarzyło nam się przecież z cenową przystępnością. Warto też pamiętać, że powyższe kwoty dotyczą podstawowej konfiguracji każdego urządzenia, więc nie jest to górna granica cenowa. Xiaomi 12 ma podobno być dostępny w trzech konfiguracjach pamięci – 8/128 GB, 8/256 GB i 12/256 GB. W przypadku wariantu Pro, wersje będą dwie – 8/128 GB i 12/256 GB. Xiaomi 12X będzie natomiast dostępny w konfiguracji 8/128 lub 256 GB.