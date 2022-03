Trzy nowe ebike od Ampler. Co mają do zaoferowania elektryczne rowery Stellar, Curt i Stout?

Na początku marca prezentowaliśmy Wam nowe elektryczne rowery Ampler w postaci Juna i Axel, a dziś mamy dla Was kolejne modele tego estońskiego producenta. Tym razem trzy nowe ebike od Ampler obejmują model Stellar, Curt i Stout. Co je łączy? Wiele, a jeśli kojarzycie już te nazwy, to musicie wiedzieć, że są to nie całkowicie nowe ebike, a drugie generacje wcześniejszych jednośladów tej firmy.

Estońska firma Ampler pokazała trzy nowe ebike. Stellar, Curt i Stout, to w rzeczywistości znaczne odświeżenie znanych już modeli

Jako że elektryczne rowery rozwinęły się przez ostatnie dwa lata pod kątem przede wszystkim technologii, Ampler postanowił utrzymać Stellar, Curt i Stout w niezmienionej w głównej mierze formie zewnętrznej. To, co zmieniło się najbardziej, dotyczy tego, czego tak naprawdę w tych rowerach przeznaczonych do miejskich podróży, nie widać na pierwszy rzut oka.

Zacznijmy od tego, że nowy wyświetlacz został wbudowany bezpośrednio w górną rurę roweru, a pod nim znalazł się przycisk zasilania, podkreślając dodatkowo charakter całej trójki w myśl „ukrywania” swojego elektrycznego wspomagania. Podobnie postąpiono z 336-Wh akumulatorem, który znalazł się teraz nie na zewnątrz, a w dolnej rurze i choć nie można wyciągać go tylko po to, aby go naładować, to Ampler pozostawił mechanizm zwalniający, aby uprościć ewentualny proces naprawy.

Curt

To jednocześnie oznacza, że właściciele muszą zapewnić sobie dostęp do gniazdka elektrycznego, przy którym rower będzie musiał spędzić około 150 minut. Tyle bowiem trwa ładowanie akumulatora za pośrednictwem magnetycznego przewodu, po czym cała trójka ma oferować nawet 70 km zasięgu na jednym ładowaniu. Oczywiście tylko i wyłącznie podczas wspomagania do maksymalnie 25 km/h, bo jak na europejskie ebike przystało, Stellar, Curt i Stout nie mogą napędzać się „same”.

Trzeba jednak pochwalić Ampler, że mimo małego silnika w piaście tylnej ten zapewnia do 45 Nm momentu obrotowego, a na dodatek współpracuje z czujnikiem momentu obrotowego. Trudno też nie docenić wewnętrznie prowadzonych linek przerzutek i przewodów do hamulców hydraulicznych, czy dodatku GPSu w systemie roweru, który w połączeniu z aplikacją na smartfony stanowi ważny aspekt bezpieczeństwa.

Te wymienione elementy dotyczą w większości całej trójki, z czego Ampler Curt, to bardziej dynamiczny rower uliczny z krótką i płaską kierownicą. Waży od 14,4 do 15,7 kg w zależności od rozmiaru i tego, czy klient sięgnie po jednobiegowy układ napędowy z paskiem węglowym, czy tradycyjny łańcuch i 11-biegową przerzutkę tylną. Cena zaczyna się od 3190 euro.

Stout

Model Stellar ważący 17,8 kg, to już dzieło do spokojniejszej i bardziej komfortowej jazdy przy utrzymaniu wyprostowanej pozycji, które posiada nawet nieco mocniejszy silnik do ułatwienia pokonywania wzniesień. Jego cena zaczyna się od 2790 euro, a układ napędowy jest dostępny wyłącznie w wersji z 9-biegową przerzutką i łańcuchem. Ampler Stout jest do niego bardzo podobny, ale jego rama jest dostosowana lepiej do wyższych rowerzystów o wzroście od 170 do 200 cm.