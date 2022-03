Japoński startup uderza ponownie w rynek ebike. Elektryczny rower Honbike Pro z ogromnym sukcesem

Zwykle start-upom nie można odmówić jednego – determinacji do kucia żelaza, póki to jest gorące. Japoński Honbike zdecydowanie podpada pod to określenie, bo po udanej kampanii crowdfundingowej w swoim rodzimym państwie, firma otworzyła się na szerszy rynek, wykorzystując do tego Indiegogo. Tam właśnie zawitał elektryczny rower Hobnike Pro i cieszy się ogromną popularnością.

Na Indiegogo elektryczny rower Honbike Pro bije rekordy popularności, wyprzedając się na pieńku w promocyjnej cenie

Czym wyróżnia się Honbike Pro? Jak już wspomniałem, to unikalny elektryczny rower, który wykorzystuje nie łańcuch, a nawet nie pasek węglowy, a zupełnie niewymagający konserwacji napęd wałkowy. Ten łączy korby z tylnym kołem, ale za wspomaganie odpowiada silnik ukryty nie w tylnej, a przedniej piaście o wadze zaledwie 1,9 kilogramów. Mimo takiej wagi ten silni zapewnia standardowe 250 watów mocy nominalnej i za pośrednictwem czujniku momentu obrotowego, zapewnia wspomaganie do maksymalnie 25 km/h w ramach aż pięciu poziomów mocy.

Za zasilanie tego silnika odpowiada akumulator litowo-jonowy umieszczony w ramie ze stopu aluminium, który zapewnia do 40 km zasięgu na jednym ładowaniu. Przełożenie jest z kolei automatycznie dostosowywane, dzięki wbudowanemu czujnikowi, który stale monitoruje teren. Pewnej dozy automatyki doczekał się również inteligentny system bezpieczeństwa, który automatycznie odcina moc silnika w przypadku wykrycia kąta nachylenia większego niż 30 stopni.

Jako że Honbike Pro należy do modeli składanych, można go „zgiąć w pół” do wymiarów 990 x 840 x 455 mm w celu transportu w mniej niż 15 sekund. Jego waga wynosząca 20,8 kg powinna ułatwić cały proces, jak również dodatek składanych pedałów czy podpórki, a jest tak niska głównie przez specyficzny format ramy oraz dumnie podkreślany przez producenta projekt, składający się z 57 komponentów.

W praktyce Honbike Pro powinien nadać się dla wszystkich o wzroście od 150 do 190 cm, którzy mają problemy ze znalezieniem wygodnego dla siebie siodełka rowerowego. Resztę elementów tego modelu dopełnia wyświetlacz na kierownicy, który automatycznie dostosowuje jasność w zależności od oświetlenia otoczenia, zintegrowane oświetlenie LED z przodu i z tyłu, błotniki, czy 20-calowe obręcze ze stopu magnezu z 2-calowymi oponami z myślą o miejskich drogach. Za hamowanie odpowiadają z kolei tarczowe hamulce mechaniczne.

Skąd wniosek, że Honbike Pro jest wręcz rozchwytywany? Tak naprawdę wystarczy spojrzeć na statystyki na Indiegogo, gdzie ten „pierwszy na świecie ebike z wałem napędowym” kupiło już 181 klientów, wpłacając na konto firmy przynajmniej 1499$. Łącznie zebrano już prawie milion złotych i nic dziwnego, że Honbike Pro cieszy się taką popularnością obecnie, kiedy po premierze na rynku będzie o 54% droższy. Ma to nastąpić w czerwcu, kiedy ruszą dostawy.