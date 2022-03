Radar z tyłu i 175 km zasięgu na jednym ładowaniu, czyli elektryczny rower Mavaro Neo w skrócie

Na rynku elektrycznych rowerów podawany przed producentów zasięg zwykle nie przekracza 80, a co dopiero 100 kilometrów na jednym ładowaniu. To, jak ten zasięg wypada w praktyce, to już inna kwestia, ale jak udowadniają niektóre rodzynki w świecie ebike, do których zalicza się właśnie elektryczny rower Mavaro Neo 2022, zasięg zbliżający się do 200 km jest możliwy, choć wymaga kilku ustępstw.

Elektryczny rower Mavaro Neo, to ulepszony na 2022 rok oryginał z napędem Bosch Smart System

Powiedzieć, że Mavaro Neo 1 jest rowerem z wyższej półki, to jakby nie powiedzieć nic. Świadczy o tym już sama cena rzędu 5800 funtów, czyli 34000 zł. Ten eBike zbudowano wokół aluminiowej ramy typu step-thru lub step-over z wewnętrznym prowadzeniem okablowania, która na zdjęciach wydaje się ogromna zwłaszcza w głównej sekcji między nogami, a kierownicą.

Nie ma w tym jednak nic dziwnego, bo tam właśnie producent umieścił demontowany 750-Wh akumulator Bosch PowerTube, będący częścią systemu Bosch Performance Line CX 250 W. Przejawia się on silnikiem zamontowanym między nogami o wspomaganiu do 25 km/h. To połączenie imponuje samym zasięgiem, który wynosi ponoć 175 km na jednym ładowaniu.

Będąc już przy układzie napędowym, nie sposób nie wspomnieć o kolejnych powodach wysokiej ceny, a mianowicie pasku Gates CDX z włókna węglowego, który wprawdzie uniemożliwia stosowanie tradycyjnych przerzutek, ale na szczęście w tylnej piaście 29-calowych obręczy znajduje się wewnętrzny system przerzutek Enviolo Trekking. Wysoką cenę podkreślają też hydrauliczne hamulce tarczowe Magura CT z dwutłokowymi zaciskami.

Osprzęt uzupełnia kontroler Kiox 300, zintegrowane oświetlenie, umieszczony z tyłu radar Garmin, który ostrzega rowerzystę przed zbliżającymi się pojazdami, a jak widać na samych zdjęciach, producent nie zapomniał także o błotnikach, podpórce oraz solidnym bagażniku o wytrzymałości do 25 kg. Za podbicie poziomu komfortu odpowiada z kolei skromny, bo 50 mm amortyzator(ek) między widelcem, a ramą.