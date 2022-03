Nawet 18432 rdzeni CUDA i ogromne pokłady cache, czyli kolejne informacje o GeForce RTX 4000

Przed tygodniem pisaliśmy dla Was o tym, jak wysokim poziomem TGP (Total Graphic Power) będą cechowały się karty graficzne GeForce RTX 4000. W skrócie? Mowa o nawet 800 watach dla flagowca, któremu energię będą dostarczać z pewnością złącza 12VHPWR nowej generacji. Dziś z kolei mamy dla Was szczegóły samych procesorów graficznych z serii AD, czyli tych na bazie architektury Ada.

GeForce RTX 4000 wniosą wydajność na zupełnie nowy poziom. Co zaoferują procesory graficzne na bazie architektury Ada?

Zacznijmy od porównania architektury Turing, Ampere i Ada, którą przygotował niejaki @davideneco25320 na podstawie danych wykradzionych firmie przez hakerów. Według poniższej tabelki NVIDIA poczyni ogromne zmiany w architekturze, zwiększając jeszcze bardziej, niż wcześniej liczbę jednostek obliczeniowych SM (klastrów rdzeni CUDA), które we flagowym rdzeniu AD102 mają sięgać aż 144. To stanowi wzrost o dobre 71%, podczas gdy różnica między TU102, a GA102 (72 vs 84) sięgała prawie 17%.

Warto też zwrócić uwagę na to, że NVIDIA ma w planach oczekiwany podział procesorów graficznych na różne wersje o odpowiednio odmiennej liczbie rdzeni CUDA. Widać też bezpośrednio, że obecny flagowy GA102 będzie odpowiadać AD103 z „wyższej średniej półki”, ale różnica między AD102 i AD103 jest na tyle ogromna, że po raz pierwszy zobaczymy tak ogromny skok w potencjale wydajnościowym dwóch tak zbliżonych do siebie GPU w ofercie.

Idąc dalej, wedle przecieków NVIDIA szykuje odpowiedź na technologię Infinity Cache AMD, bo procesory graficzne AD000 będą wyposażone w nawet 96 MB pamięci L2 Cache, czyli nie o kilkanaście, a o całe 90 MB więcej niż GPU w rodzinie Ampere. Wykradzione dane wskazują, że zamiast 512 KB pokładów cache L2 na 32-bitowych szynach, GPU AD000 będą miały aż 16 MB na 64-bitowych. To oznacza, że flagowy AD102 będzie miał 96 MB, słabsze AD103 i AD104 po 64 MB, a AD106 i AD107 kolejno 48 i 32 MB.

Potencjalna wydajnościowa rewolucja szykowana przez NVIDIA ma sens, bo oprócz tak ogromnych zmian w architekturze, firma ma sięgnąć po 5-nm proces technologiczny TSMC N5, gwarantując sobie zarówno większą liczbę procesorów strumieniowych, jak i lepsze zegary. Najpewniej rdzenie AD000 będą też wykorzystywały rdzenie Tensor czwartej generacji i rdzenie RT trzeciej generacji, same karty będą kompatybilne z magistralą PCIe 5.0 i być może sięgną po nowe standardy GDDR, czyli GDDR6+ i GDDR7. Wszystko to razem może sprawić, że NVIDIA nie tylko powtórzy, ale też przeskoczy ~30% wzrost wydajności przy skoku z Turing na Ampere, przechodząc na architekturę Ada.