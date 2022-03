Radeon RX 6400 kontra RX 6500 XT. Czasem to dobrze, że AMD blokuje możliwość zakupu

Nowe testy wydajności Radeon RX 6400 oraz porównania z ofertą konkurencji, a przede wszystkim starszym bratem RX 6500 XT, wskazują, że okrojony wariant karty AMD znacząco traci na możliwościach przez niższe TGP i zegary. Jak bardzo? O tym poniżej.

Wydajność Radeon RX 6400 jest polaryzująca. Oto pokaz możliwości najtańszej stacjonarnej karty AMD

W styczniu dowiedzieliśmy się, że AMD wprowadzi na rynek dwie nowe karty graficzne z myślą o prostych zestawach komputerowych. Mowa o modelu Radeon RX 6500 XT oraz Radeon RX 6400 z rdzeniem graficznym Navi 24 w odpowiedniej dla siebie wersji (kolejno Navi 24 XT i Navi 24 XL Obie karty mają wiele wspólnego również na poletku pamięci, oferując 4 GB pamięci GDDR6 na skromnych 64-bitowych magistralach, które wspomaga Infinity Cache.

Czytaj też: Rosjanie zniszczyli największy samolot świata. Czym był An-225 Mrija i co z jego następcą?

Oba modele swoją wyjątkowość zbudowały wydajniejszymi kośćmi pamięci GDDR6, bo o prędkości 18 Gb/s, a nie standardowych 14-, czy 16-Gb/s. Podobnie sprawa ma się po stronie procesorów graficznych, pierwszych tak zaawansowanych produkcyjnie, które swoją wyjątkowość zawdzięczają procesowi produkcji z wykorzystaniem nie 7-nm, a 6-nm technologii TSMC.

Wchodząc w szczegóły samego rdzenia, Radeon RX 6500 XT z Navi 24 XT ma do dyspozycji 1024 rdzeni FP32 i 16 akceleratorów z myślą o ray-tracingu, a jego TBP (Total Board Power) wynosi 107 watów. Z kolei słabszy Radeon RX 6400 posiada Navi 24 XL z 768 procesorami strumieniowymi (FP32) i 12 jednostkami Ray Accelerators. Ten model obejdzie się bez dodatkowego przewodu zasilającego, dzięki TBP rzędu 53 watów.

Czytaj też: Hakerzy na wojnie. Ich działalność w imię dobra i praworządności jest nieoceniona

Innymi słowy, największe różnice między tymi dwoma kartami sprowadzają się do mniejszej liczby rdzeni (o 256) oraz parametru TBP, wpływającego na zegary. Te w modelach referencyjnych w przypadku Radeon RX 6500 XT sięgają 2,815 GHz (tryb Boost), czyli o prawie 500 MHz więcej, niż w RX 6400. Wstępne testy wskazują, że wydajnościowo modele dzieli jakieś 7% (test w API Vulkan), ale głębsza analiza wskazuje, że niemożliwy do kupienia RX 6400, którego AMD dostarcza tylko producentom gotowych zestawów PC, jest o prawie 30% mniej wydajny od swojego starszego brata (52287 vs 40272 pkt) w teście OpenCL.

Czytaj też: Tureckie drony na Ukrainie pokazały wojnę przyszłości. Bayraktar TB2 wyrządzają ogromne szkody

Na tle oferty NVIDIA Radeon RX 6400 prezentuje się polaryzująco, bo w OpenCL ze swoimi 40417 pkt wygrywa z konkurencją w postaci GeForce GTX 1060 6 GB (36405 pkt), czy GTX 1650 (38111 pkt), jak to zwykle bywa w tym teście. Jednak w kwestii wyniku w teście Vulkan (34759 pkt), radzi sobie tylko z GTX 1650 (34764 pkt), dając za wygraną wieloletniej już karcie GTX 1060 6 GB (37185 pkt).