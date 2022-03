Globalna wersja Redmi K40S przyłapana w Geekbench. Smartfon wyjdzie z Chin pod inną nazwą?

W ubiegłym tygodniu, wraz z serią Redmi K50, Xiaomi zaprezentowało również nowego członka ubiegłorocznej linii, czyli Redmi K40S. Wygląda na to, że zgodnie z naszymi oczekiwaniami, smartfon faktycznie zmierza na światowy rynek, choć na sklepowych półkach pojawi się pod inną nazwą.

W bazie Geekbench zauważono smartfon Xiaomi numerze 22021211RG, szybko więc połączono go z wydanym w ubiegłym tygodniu Redmi K40S o numerze modelu 22021211RC. Fakt, że smartfon pojawiający się w popularnym benchmarku jest faktycznie globalną wersją K40S potwierdza dodatkowo obecność w bazach certyfikacyjnych indyjskiego wariantu o numerze 22021211RI. Jednak informacje pochodzące z urzędów certyfikacyjnych zdradzają nam jeszcze jedną ciekawą informację – na rynek światowy Redmi K40S zawita pod zupełnie inną nazwą.

Na kilku certyfikatach, w tym na tym wydanym przez FCC, urządzenie o numerze 22021211RG opisywane jest jako POCO F4. Informacje, które poznaliśmy na temat tego modelu już wcześniej

zdają się również potwierdzać, że będziemy mieli do czynienia z kolejną zmianą nazwy. To akurat nikogo nie powinno dziwić, w końcu nie jest to pierwszy raz, kiedy smartfon Redmi wkracza na światowy rynek jako POCO.

Jeśli informacja jest prawdziwa, to spodziewamy się, że POCO F4 zachowa specyfikację Redmi K40S, choć zapewne dostanie zmieniony wygląd, zwłaszcza jeśli chodzi o wyspę aparatów.

Co do zaoferowania ma Redmi K40S?

Redmi K40S wyposażony został w SoC Snapdragon 870 wspierany przez 6, 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Bateria ma pojemność 4500 mAh i obsługuje szybkie ładowanie z mocą 67 W. 6,67-calowy panel AMOLED E4 oferuje rozdzielczość 1080 x 2400 pikseli, częstotliwość odświeżania 120 Hz i częstotliwość próbkowania dotyku 360 Hz. Wyświetlacz pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji. Nie można zapomnieć o 8-bitowej głębi kolorów, technologii MEMC, Dolby Vision, wsparcia dla formatu HDR10+ i obsłudze przestrzeni barw DCI-P3. Szczytowa jasność wynosi 1300 nitów, zaś ta globalna – do 900 nitów.

Z przodu umieszczono aparat do selfie 20 Mpix. Z tyłu znalazł się aparat główny 48 Mpix (Sony IMX582 z optyczną stabilizacją obrazu), ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix. Na pokładzie nie zabrakło czytnika linii papilarnych umieszczonego z boku, Wi-Fi 6, obsługi Dolby Atmos czy NFC. Smartfon działa pod kontrolą MIUI 13.