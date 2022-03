Honda Civic e:HEV. To już 11. generacja kultowego modelu

Honda zaprezentowała 11. generację kultowego modelu Honda Civic w wersji e:HEV. Wraz z nią firma zapowiedziała trzy nowe auta na europejskim rynku w 2023 roku.

Nowa Honda Civic e:HEV

Wygląd zewnętrzny

Nowy Civic przeszedł małą kosmetykę po zewnętrznej stronie. Maskę obniżono o 25mm, co pozwoliło na powiększenie szyb i wpuszczenie do wnętrza nieco więcej przestrzeni. Podstawę słupka A przesunięto do tyłu, ustawiając go w jednej linii z przednią osią, co zrównoważyło proporcje poszczególnych elementów nadwozia. Z kolei przesunięcie najwyższego punktu dachu do przodu nieco zmieniło ogólną bryłę auta, zbliżają hatchbacka w kierunku fastbacka. Smuklejszy profil nadwozia powoduje też, że opony auta wydają się większe, co w połączeniu ze zmniejszeniem nadkoli i poszerzeniem rozstawu osi o 35mm powoduje, że nowy Civic wydaje się bardziej agresywny i sportowy.

Honda Civic e:HEV została dodatkowo odchudzona. Pokrywa silnika jest wykonana z aluminium, a klapa bagażnika z żywic polimerowych. Dzięki czemu jest lżejsza o 20%.

Wnętrze

We wnętrzu nowego Civica w oczy od razu rzuca się metalowa kratka nawiewu powietrza, rozciągnięta przez większość długości przedniego panelu. Mamy tu również 10,2-calowy ekran kierowcy oraz powiększony, 9-calowy ekran multimedialny. Na którym możemy bezprzewodowo wyświetlać informacje ze smartfonu dzięki obsłudze Apple CarPlay i Android Auto.

W wersji Sport nowego Civica znajdziemy zestaw 8 głośników, a w wyższej wersji Advance 12 głośników Bose.

Napęd i akumulatory

Honda Civic e:HEV otrzymała zespół akumulatorów litowo-jonowych z 72 ogniwami. Napędzają one dwa silniki elektryczne, współpracujące z 2-litrowym silnikiem spalinowym z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Honda chwali się, że sprawność energetyczna jednostki to 41%. Łącza moc jednostki napędowej to 135 kW, a maksymalny moment obrotowy 315 Nm.

Do dyspozycji mamy cztery tryby jazdy – Normal, Eco, Sport oraz Individual z możliwością ręcznego ustawienia trybu pracy poszczególnych parametrów. Skrzynia biegów to dobrze znana posiadaczom aut Hondy e-CVT ze stałym przełożeniem.

Nowy Civic ma osiągać emisję CO2 poniżej 110g na kilometr, a zużycie paliwa w cyklu mieszanym (wg WLTP) to niecałe 5l/100km.

Systemy bezpieczeństwa

Civic e:HEV otrzymał pakiet bezpieczeństwa Honda Sensing. W jego skład wchodzi nowa kamera przednia z szerokokątnym obiektywem o polu widzenia 100 stopni, poprawione systemy rozpoznawania znaków (w tym oznakowania poziomego), wykrywania pieszych, rowerzystów, krawędzi jezdni i innych pojazdów. Pierwszy raz nowy Civic dostał zestaw czujników ultradźwiękowych (cztery z przodu i cztery z tyłu) ostrzegających o ewentualnej kolizji. Nie zabrakło systemu utrzymywania w pasie ruchu, adaptacyjnego tempomatu, monitorowania martwego pola, para ruchu oraz asystenta jazdy w korku.

Pojawiły się też nowe elementy konstrukcji, takie jak 11 poduszek powietrznych, dodatkowe belki drzwiowe, płyty zabezpieczające belki przedniego zderzaka, wszystko po to, aby spełniać normy Euro NCAP.

Honda Civic e:HEV pojawi się w Europie jesienią 2022 roku.

Trzy nowe modele Hondy w 2023 roku

W 2023 roku na europejski rynek trafią trzy nowe modele Hondy. Będzie to elektryczny SUV segmentu B, znany jako prototyp e:Ny1.

Dalej mamy w pełni hybrydowego SUV-a segmentu C oraz nowy CR-V, który będzie dostępny w wariancie w pełni hybrydowym oraz plug-in.