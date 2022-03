Sony FE PZ 16–35 mm F4 G. Kompaktowy obiektyw (nie tylko) dla filmowców

Sony FE PZ 16–35 mm F4 G (SELP1635G) to prawdopodobnie najlżejszy szerokokątny obiektyw z elektroniczną regulacją zoomu. Szkło docenią filmowcy i osoby szukające kompaktowego obiektywu.

Sony FE PZ 16–35 mm F4 G to powrót do korzeni. Czyli obiektyw do bezlusterkowca powinien być mały

Sony przekonuje, że według stanu na marzec 2022 roku, Sony FE PZ 16–35 mm F4 G jest najmniejszym obiektywem zmiennoogniskowym, z ogniskową 35mm lub krószą.

Obiektyw faktycznie jest kompaktowy. Ma wymiary 80,5 x 88,1 mm, przy średnicy filtra 72mm i masie 353 gramów. To o 30 gramów mniej niż dotychczasowy Vario-Tessar T* FE 16–35 mm F4 ZA OSS.

Konstrukcja optyczna obiektywu składa się z dwóch soczewek AA, standardowej soczewki asferycznej i po jednej soczewce Super ED, ED i asfetycznej ED. Ma to mieć przełożenie na bardzo dobre właściwości w całym zakresie ogniskowych.

Cała konstrukcja jest uszczelniona, odporna na kurz i wilgoć. Przednią soczewkę chroni powłoka fluorowa.

Szybki autofocus i płynny zoom

Tym, co wyróżnia Sony FE PZ 16–35 mm F4 G jest elektroniczna regulacja zoomu. Ogniskową obiektywu możemy zmienić tradycyjnie, za pomocą pierścienia. Ale wówczas płynność zoomu będzie zależeć od płynności obrotu nadgarstka, a przy tym łatwo poruszyć kadr. Szczególnie podczas nagrywania z ręki. Wtedy z pomocą przychodzi przycisk na boku obudowy, który wprawia w ruch silniki liniowe XD (eXtreme Dynamic), które płynnie zmieniają ogniskową. Podczas zdjęć to bardziej efektowny dodatek, ale w trakcie nagrywania filmów to bardzo przydatna funkcja. Ogniskową można też sterować z poziomu aparatu, po podłączeniu obiektywu do kompatybilnego korpusu Sony (nie znamy konkretnych modeli). Podobnie wygląda to w kwestii przysłony.

W sumie zastosowano tutaj sześć silników XD, które odpowiadają też za działanie autofocusu. Ma się to odbywać niemal bezgłośnie i bez wibracji, co też powinno pomagać podczas nagrywania filmów.

Nie znamy jeszcze ceny nowego obiektywu Sony. W ofercie autoryzowanych sklepów ma pojawić się w maju 2022 roku.