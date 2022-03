OPPO Find X5 Pro dostaje interesującą funkcję. Zmierzycie nim tętno, ale nie tak, jak innymi smartfonami

Najnowszy flagowiec OPPO,Find X5 Pro, zadebiutował już jakiś czas temu, jednak producent cały czas podsuwa na jego temat różne ciekawostki, które podsycają zainteresowanie tym modelem. Tym razem jednak wprowadza nową funkcję – pomiar tętna.

OPPO Find X5 Pro zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji i producent stale o tym przypomina, pokazując nam materiał z wewnętrznych testów wytrzymałości czy przybliżając proces produkcji ceramicznej obudowy. Ostatnio również zdradził nam szczegóły odnośnie żywotności baterii, która w tym modelu jest naprawdę wysoka i sprawia, że nawet po 1600 cyklach ładowania (dwa razy więcej niż wynosi standard w branży) obniża pojemność ogniwa do zaledwie 80%. Jednak tym razem OPPO nie podaje nam kolejnych ciekawostek, a wprowadza nową funkcję, czyli pomiar tętna, choć nie taki zwyczajny.

Pomiar tętna przy użyciu smartfona nie jest żadną nowością, bo taką funkcję oferuje chociażby Xiaomi Mi 11 czy realme GT2 Pro, gdzie wykorzystuje się do tego optyczny czujnik odcisków palców. W przypadku Find X5 Pro taki pomiar odbywa się przy pomocy czujnika IMU (Inertial Measurement Unit), będącego w stanie mierzyć trójosiowe przyspieszenie i trójosiową prędkość kątową. OPPO jest więc pierwszym na świecie producentem smartfonów,którego urządzenie mierzy tętno tym czujnikiem, składającym się z akcelerometru i żyroskopu.

Jak zmierzyć tętno przy pomocy OPPO Find 5X Pro?

By wykonać ten pomiar konieczne będzie otwarcie aplikacji OPPO Health (w wersji 3.13 lub nowszej), a następnie przejście do opcji „tętno” i „pomiar tętna telefonem”, można poprosić o to też wirtualnego asystenta OPPO. Kolejnym krokiem jest umieszczenie telefonu… na klatce piersiowej. Cały pomiar trwa 12-15 sekund i opiera się na odczycie wibracji przez czujnik IMU i przetwarzaniu algorytmu przez aplikację OPPO Health. Po tym czasie wynik zostanie wyświetlony na ekranie.

Jak dokładny jest odczyt? Tego niestety producent nie zdradza, jednak do codziennego monitorowania stanu naszego organizmu powinno wystarczyć.