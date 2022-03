Horridus to Mona Lisa świata dinozaurów. Największa i najbardziej kompletna skamieniałość triceratopsa

Horridus to Mona Lisa świata skamieniałości. Największą i najbardziej kompletną skamieniałość triceratopsa na świecie będzie można oglądać w australijskim Melbourne Museum.

Horridus to liczący 67 milionów lat szkielet triceratopsa. Składa się on z 266 kości, ma 2 m wysokości, 7 m długości i waży tonę. Oglądanie go uświadamia, jak wielkimi zwierzętami były dinozaury. Ludzie nigdy się z nimi nie spotkali, ale teraz mogą w minimalnym stopniu doświadczyć ich obecności.

Horridus to triceratops, który nie ma sobie równych na naszej planecie. Nie da się tego wyprodukować. Horridus to prawdziwa gratka. dr Erich Fitzgerald, paleontolog z Melbourne, jeden z twórców wystawy

Skamieniałość została znaleziona w Montanie w USA, kupiona przez Melbourne Museum za 3 miliony $ i przewieziona do Australii w ośmiu skrzyniach w zeszłym roku. Złożenie szkieletu w całość zajęło kilkunastoosobowemu zespołowi paleontologów osiem miesięcy.

Horridus jest naprawdę ogromny

To Mona Lisa skamieniałości, która znajduje się właśnie tutaj, w Melbourne. Będzie to absolutna atrakcja dla przyszłych pokoleń. Danny Pearson, minister przemysłu kreatywnego Melbourne

Wystawa z Horridusem w roli głównej jest częścią inwestycji o wartości ponad 36 mln $, która została przeznaczona na rozwój Melbourne Museum.

Horridus sprawi, że Melbourne znajdzie się na mapie jako obowiązkowe muzeum skamieniałości dinozaurów. dr Erich Fitzgerald

Horridusa będzie można oglądać na wystawie „Triceratops: Fate of the Dinosaurs” od 12 marca. Ceny biletów dla dorosłych wynoszą 15$, a dzieci mają darmowy wstęp.

Triceratops to rodzaj roślinożernego dinozaura rogatego z rodziny ceratopsów. Żył w późnej kredzie, 68-68,5 mln lat temu na terenach obecnej Ameryki Północnej. Jego nazwa rodzajowa pochodzi z języka greckiego i oznacza twarz o trzech rogach. Nic dziwnego, że triceratopsy są jednymi z najbardziej charakterystycznych dinozaurów – ich wizerunek przewija się w mediach i popkulturze od lat.

Triceratops został po raz pierwszy opisany w 1889 r., a od tego czasu znaleziono liczne szczątki tych dinozaurów. Horridus jest największym i najbardziej kompletnym szkieletem w historii paleontologii.