Informacja piątym stanem skupienia materii? Odważna koncepcja fizyka

Niezwykła koncepcja naukowca z Uniwersytetu w Portsmouth może całkowicie zmienić wszystko, co znamy z lekcji fizyki. Cząstki elementarne mogą zawierać informację podobną do DNA, a ta może okazać się nieznanym stanem skupienia materii.

Zgodnie z wiedzą wyniesioną z lekcji fizyki, występują cztery stany skupienia materii: stały, ciekły, gazowy oraz plazma. W rzeczywistości podział ten nie jest taki prosty, bo niektóre klasyfikacje zakładają występowanie nawet 500 stanów skupienia – nie każdy z nich musi wiązać się z faktyczną zmianą fazy.

Dr Melvin Vopson z Uniwersytetu w Portsmouth zaproponował odważną koncepcję, która sugeruje, że wszystkie cząstki elementarne (najmniejsze cegiełki Wszechświata) przechowują informację o sobie – podobnie jak informacja zapisana w DNA. Fizyk zaproponował eksperyment myślowy, który – jeżeli okaże się prawidłowy – wywróci do góry nogami wszystko, co wiemy o stanach skupienia materii. Jego zdaniem informacja jest piątą formą materii.

Byłby to moment eureki, ponieważ zmieniłoby to fizykę, jaką znamy, a także poszerzyło nasze rozumienie Wszechświata. Jednocześnie nie byłoby to sprzeczne z żadnym z istniejących praw fizyki – z mechaniką kwantową, elektrodynamiką, termodynamiką czy mechaniką klasyczną. Moja koncepcja uzupełnia fizykę o coś nowego i niezwykle ekscytującego.

dr Melvin Vopson