Pierwszy procesor Alder Lake-S dla laptopów, czyli Intel Core i7-12650HX

W tym momencie Intel na rynku mobilnym oferuje wyłącznie serię Alder Lake-P, w której flagowcem jest Core i9-12900HK w konfiguracji 6+8. Oznacza to, że łączy w sobie 6 rdzeni Peformance i 8 Efficient, zapewniając tym samym systemowi 20 wątków. Jednak nie jest to ostatnie słowo Intela na rynku mobilnym, co potwierdza Core i7-12650HX. To pierwszy procesor Alder Lake-S dla laptopów, który pojawił się w sieci na długo przed premierą.

Alder Lake-S dla laptopów? Przykład Core i7-12650HX potwierdza, że to kwestia czasu

Jeśli rodzinę Core 12. generacji znajdzie już na wylot, to wkrótce sprawy się pokomplikują. Intel najwyraźniej szykuje nowe procesory Alder Lake-S dla laptopów, czyli przekuje układy charakterystyczne dla procesorów stacjonarnych na poletko mobilne, czego pierwszym przykładem, widzącym światło dzienne, jest Core 12650HX. Ten pojawił się w bazie danych UserBenchmark.

Jak zapewne wiecie, na rynku jest już podobny procesor do tego „nowego”, czyli Core i7-12650HX, oferujący połączenie 10 rdzeni i 16 wątków za sprawą konfiguracji 6+4. Ta jedna literka wkrótce będzie przesądzać naprawdę wiele, bo laptopy z i7-12650H oraz i7-12650HX, choć pozornie te same w kwestii CPU, będą znacząco się w niej różniły.

Zamiast 6 rdzeni Performance i 4 Efficent, jak można byłoby się domyślać, procesor i7-12650HX ma zaoferować 6 rdzeni Performance i 8 Efficent (łącznie 20 wątków), co jasno wskazuje na korzenie w serii Alder Lake-S. Zgrywa się to z wcześniejszymi informacjami, wedle których Intel szykuje całą rodzinę tych „Alder Lake-HX”, czyli mobilnych wersji -S, szykując nawet i9-12980HX o obniżonym poziomie PBP i MTP, ale ciągle we flagowej konfiguracji 8+8.

Ta grupa procesorów przejawiała się w wyciekach w zeszłym roku, wskazując na poziom TDP (PBP) rzędu 45-55 watów, pozostawiając kwestię MTP niejasną. Wedle nich na rynek mają zawitać przynajmniej dwa układy – omawiany dziś i7-12650HX oraz flagowy i9-12900HX lub 12980HX.