Jeszcze w tym roku OPPO wypuści na rynek dwa wyjątkowe składane smartfony

W grudniu ubiegłego roku OPPO powiększyło swoje portfolio o pierwszy składany smartfon – Find N. Nie zamierza jednak na tym poprzestać i, jak głoszą najnowsze doniesienia, jeszcze w tym roku dostarczy nam dwa kolejne składane urządzenia, choć już o zupełnie innych konstrukcjach.

OPPO Find N, który zadebiutował w Chinach w grudniu ubiegłego roku, ma konstrukcję przypominającą tę znaną z Galaxy Z Fold. Wyposażono go w dwa ekrany – wewnętrzny i zewnętrzny -, jednak wyróżnia się na tle innych wyjątkowo kompaktowym rozmiarem. Zewnętrzny ekran ma jedynie 5,5 cala, co jest miłą odmianą na rynku. Być może właśnie to było jednym z czynników sporego sukcesu, jaki Find N osiągnął na rynku.

Czytaj też: Wygląda na to, że na Xiaomi 12 Ultra jeszcze sobie poczekamy

Nic więc dziwnego, że OPPO chce iść za ciosem i już planuje dwa kolejne składane modele

Znany leakster, Digital Chat Station, doniósł, że w planach producenta są dwa rożne urządzenia, których cechą wspólną będzie elastyczny ekran. Pierwszy ze smartfonów ma przyjąć konstrukcję tylu clamshell, znaną nam z Galaxy Z Flip. Będzie to więc kolejny bardziej kompaktowy „składak”, charakteryzujący się również niższą ceną. Wedle przecieku, jego cena ma być podobna do tej, którą musimy zapłacić za model od Samsunga.

OPPO Find N

Drugi smartfon będzie już urządzeniem z górnej półki, który ma mieć wyświetlacz większy niż w Find N. Ma być też droższy, a jego cena ma zaczynać się od 10 000 juanów (ok. 7180 zł). Przy takiej cenie spodziewamy się więc czegoś specjalnego, choć przeciek mówi jedynie o „rolowanym ekranie”, nie podając nam żadnych konkretów. Możliwe jednak, że jego konstrukcja będzie podobna do tej znanej z koncepcyjnego OPPO X 2021, który był pierwszym urządzeniem z wysuwanym ekranem, mogącym zmienić jego rozmiar z 6,7 do 7,4 cali dzięki silnikowi rolkowemu i elastycznej konstrukcji panelu OLED.

Czytaj też: OPPO prezentuje możliwości szybkiego ładowania 240W Super VOOC

Oczywiście należy pamiętać, że informacje te nie są w żaden sposób potwierdzone. Możliwe więc, że nawet jeśli OPPO pracuje nad takimi urządzeniami, to model z rolowanym ekranem nie będzie miał nic wspólnego z OPPO X. Pozostaje nam więc cierpliwie czekać na kolejne wieści na ten temat.