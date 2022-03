Wygląda na to, że na Xiaomi 12 Ultra jeszcze sobie poczekamy

Podczas gdy Xiaomi szykuje się do wprowadzenia trzech smartfonów – Xiaomi 12, 12 Pro i 12X – najmocniejszy model z serii nadal nie ujrzał światła dziennego. Najnowsze przecieki wskazują, że Xiaomi 12 Ultra nie zadebiutuje tak szybko, jak byśmy chcieli.

W ostatnich miesiącach ubiegłego roku sporo mówiło się na temat serii Xiaomi 12, a zwłaszcza na temat najmocniejszego jej przedstawiciela – modelu Ultra. Ostatecznie, 28 grudnia producent prowadził na rynek Xiaomi 12, 12 Pro i 12X, pozostawiając ten czarty w stanie zawieszenia. Właściwie nie potwierdzono nawet jego istnienia, ale ilość przecieków na jego temat daje nam jasno do zrozumienia, że takie urządzenie powstaje i prędzej czy później trafi na rynek.

Premiera Xiaomi 12 Ultra opóźniona?

Najnowsze informacje wskazują, że niestety stanie się to raczej później. Wedle znanego leakstera, Digital Chat Station, inżynieryjna wersja Xiaomi 12 Ultra powstała już w styczniu do celów testowych, mając na pokładzie SoC Snapdragon 8 Gen 1. To nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem, w końcu pozostaje modele z serii (prócz 12X), również napędzane są przez ten chipset. Przeciek wskazuje jednak, że choć testowa wersja korzystała z tego układu, to finalne urządzenie będzie wyposażone już w nowocześniejszy SoC Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

I właśnie ta zmiana ma być bezpośrednią przyczyną, dla której premiera Xiaomi 12 Ultra zostanie opóźniona i nastąpi, najszybciej, dopiero pod koniec drugiego kwartału tego roku. Xiaomi musi nie tylko zaczekać na premierę chipu, ale ponoć ma również problemy z pozyskaniem wystarczającej ich ilości.

Jeśli chodzi o samo urządzenie, to w ostatnim czasie rendery znów potwierdziły jego wyjątkowe wzornictwo,a dokładniej wygląd wyspy aparatów. Ta ma przyjąć kształt okrągłej wyspy, zajmującej prawie jedną trzecią plecków. W centralnej części umieszczony zostanie największy obiektyw, dookoła którego znajdą się pozostałe jednostki i lampa błyskowa. Łącznie Xiaomi 12 Ultra ma być wyposażony w trzy aparaty z tyłu. W ich skład ma wejść jednostka główna 50 Mpix (Samsung GN2, 1/1,12 cala), teleskopowy teleobiektyw 48 Mpix i obiektyw ultraszerokokątny 48 Mpix.

Mówi się również, że smartfon będzie wyposażony w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu przynajmniej 120 Hz. Bateria ma mieć z kolei pojemność 4860-5000 mAh i ma obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 120 W, choć niektóre źródła wspominają, że to właśnie w Xiaomi 12 Ultra po raz pierwszy dostaniemy ładowanie HyperCharge 150 W.