Test KFA2 GeForce RTX 3050 EX (1-Click OC)

KFA2 GeForce RTX 3050 EX (1-Click OC) to kolejny model RTX 3050, który mam okazję testować. Jak wypadnie na tle konkurencji?

Jak wygląda i co oferuje KFA2 GeForce RTX 3050 EX (1-Click OC)?

Karta ma wymiary 209 x 118 x 41,5 mm. Spokojnie więc zmieści się w obudowach, nawet tych mniejszych. Producent zastosował podświetlenie wentylatorów, ale nie można nim sterować. Na karcie znajduje się tylko jego włącznik i to wszystko z naszych możliwości. Szkoda, że nie ma możliwości sterowania nim, bowiem z pewnością znacznie lepiej wpłynęło by to na ocenę wyglądu grafiki. Plusem na pewno jest backplate, który zakrywa cały tył.

Za chłodzenie KFA2 GeForce RTX 3050 EX (1-Click OC) odpowiadają dwa 92 mm wentylatory. Mają one tryb półpasywny, więc w spoczynku grafiki na pewno nie usłyszycie. Jakość wykonania całości jest bardzo dobra i tutaj nie ma czego się przyczepić. Karta zasilana jest z jednego złącza 8-pin, a sugerowany zasilacz powinien mieć 550 W mocy. Do dyspozycji mamy też 4 wyjścia obrazu: 1x HDMI 2.1 i 3x DisplayPort 1.4a.

Producent podkręcił kartę, więc jej zegar boost wynosi 1822 MHz. Jeśli zainstalujecie oprogramowanie Xtreme Tuner to jednym kliknięciem możecie je podnieść do 1837 MHz. w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 x 1440 średnio zanotowałem 1930 MHz.

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

Karta oczywiście wypada bardzo blisko modelu Palita. Wydajność jest więc dobra jak na RTX 3050. Grafika pokonuje też w większości tytułów GTX 1660 Ti, więc tutaj nie ma żadnych zaskoczeń.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W wyższej rozdzielczości karta spisuje się już słabo i konieczne będzie włączenie DLSS albo obniżenie jakości. Inaczej niestety ciężko będzie uzyskać średnio 60 fps. Pod względem pozostałych modeli to ponownie grafika wypada bardzo blisko Palita.

Temperatury

Karta pod obciążeniem jest cieplejsza od konkurencji. Nadal zachowuje temperatury poniżej 70°C, ale tutaj mogło by być trochę lepiej.

Głośność

Również pod względem głośności jest to najsłabszy model spośród testowanych. Różnice w stosunku do pozostałych RTX 3050 nie są może duże, ale z pewnością występują. W spoczynku grafiki nie usłyszycie ze względu na półpasywny tryb działania.

Pobór mocy

Pobór mocy jest podobny do konkurencyjnych kart i tutaj większych różnic nie ma.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem poprzez program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie też średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność czy pobór mocy. Testy kart z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 200 MHz na rdzeniu i 300 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

KFA2 GeForce RTX 3050 EX (1-Click OC) ma wydajność praktycznie na poziomie modelu Palita. Bez problemów więc pokonuje niepodkręcony model od ZOTAC. Wydajność jest więc spodziewana patrząc na fabryczne podkręcenie. Warto też zauważyć, że średnio bez problemów pokonuje GTX 1660 Ti, więc jeśli macie wybór pomiędzy tymi modelami to nie ma tutaj co się zastanawiać. Karta oczywiście przegrywa z RTX 2060, więc jeśli ceny będą podobne to nie ma co się zastanawiać nad wyborem.

Test KFA2 GeForce RTX 3050 EX (1-Click OC) – podsumowanie

KFA2 GeForce RTX 3050 EX (1-Click OC) to ciekawy przedstawiciel najsłabszych RTX z serii 3000. Jest on dobrze wykonany i powinien bez problemów zmieścić się w większości obudów. Ma on podświetlenie, ale nie można tym sterować. Jedyna opcja to możliwość jego wyłączenia i aż szkoda, że producent nie poszedł tutaj dalej i nie zaoferował opcji zmiany kolorów.

Grafika ma fabryczne OC i w testach plasuje się bardzo blisko modelu Palita. Możecie też ją całkiem fajnie samemu podkręcić i zyskać dzięki temu kilka fps w grach. Szkoda tylko, że jest to najcieplejszy i najgłośniejszy model spośród testowanych RTX 3050. Tutaj chłodzenie radzi sobie trochę gorzej od konkurencji. Nie zabrakło jednak półpasywnej pracy wentylatorów.

Testowany model w momencie pisania testu znalazłem jedynie na portalu aukcyjnym w cenie 1800 zł. Jest to więc jeden z najtańszych modeli, jakie znajdziemy w sprzedaży. Można więc tutaj wybaczyć trochę większą głośność czy temperatury względem konkurencji. Jeśli więc szukacie taniego RTX 3050, który bez problemów wejdzie do obudów, ma fabryczne OC i spodoba Wam się zastosowane podświetlenie, to warto wziąć pod uwagę KFA2 GeForce RTX 3050 EX (1-Click OC). Pamiętajcie tylko, żeby sprawdzić ceny RTX 2060, bowiem są to po prostu wydajniejsze propozycje.