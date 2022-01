Test trzech modeli GeForce RTX 3050

RTX 3050 wreszcie pojawiły się na rynku. Do testów otrzymałem trzy różne modele – jaką zaprezentują one wydajność?

Asus GeForce RTX 3050 ROG Strix OC

Pierwszy z modeli zdecydowanie może się podobać. Ma on boczne podświetlenie, która naprawdę fajnie się prezentuje. Karta jest przy tym znakomicie wykonana i sprawia świetne wrażenie w rękach. W obudowie z oknem na pewno będzie się wyróżniała. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory Axial-tech. Środkowy kręci się w przeciwnym kierunku do pozostałych, a całość w spoczynku w ogóle nie działa.

Asus GeForce RTX 3050 ROG Strix OC ma wymiary 300 x 133,6 x 53,5 mm. Jest to więc naprawdę spory model RTX 3050 i jeśli macie mniejszą obudowę to możecie mieć problemy z montażem. Karta zasilana jest z jednego złącza 8-pin, a sugerowany zasilacz powinien mieć 550 W mocy. Dostępne wyjścia obrazu to 3x DisplayPort 1.4a oraz 2x HDMI 2.1. Warto też zauważyć ciekawostkę w postaci dwóch złączy służących do podłączenia wentylatorów.

Karta ma podwójny BIOS, ale na obu działa z tym samym taktowaniem boost – 1860 MHz. Natomiast w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 x 1440 px zanotowałem średni zegar równy 2017 MHz.

Palit GeForce RTX 3050 Dual OC

Kolejny z modeli to już zupełnie inaczej wyglądająca karta. Jest ona cała czarna, ale same wycięcia wokół wentylatorów średnio mnie przekonują. Ma on też podświetlenie RGB bocznego napisu GeForce RTX. Całość więc zbytnio nie będzie przyciągała wzroku. Sama jakość wykonania również nie jest wybitnie dobra – karta jest po prostu plastikowa i widać, że jest to tańszy model. Za chłodzenie odpowiadają dwa wentylatory 90 mm, które pracują półpasywnie.

Palit GeForce RTX 3050 Dual OC ma wymiary 245 x 119 x 40 mm. Jest to więc już znacznie mniejszy model, który spokojnie powinien wejść do większości obudów. Zasilanie odbywa się z jednego złącza 8-pin umieszczonego pośrodku całości. Sugerowany zasilacz powinien mieć 550 W mocy. Dostępne wyjścia obrazu są standardowe, czyli 3x DisplayPort 1.4a oraz 1x HDMI 2.1.

Karta ma fabryczne OC – zegary boost to 1822 MHz. Realne średnie taktowanie Metro Exodus Enhanced Edition 2560 x 1440 px wynosiło 1954 MHz. Wyniki powinny być więc większe niż w przypadku modelu ZOTAC, ale niższe niż u Asusa.

ZOTAC GeForce RTX 3050 Twin Edge

Ostatni z modeli wygląda przeciętnie. jest on czarno-szary i nie ma żadnego podświetlenia. W obudowie z oknem karta nie będzie się niczym wyróżniała. Jakość wykonania jest naprawdę dobra, na pewno producent użył lepszych materiałów niż Palit. Pod tym względem karta naprawdę dobrze wypada. Za chłodzenie odpowiadają dwa wentylatory, które ponownie oferują półpasywny tryb pracy.

ZOTAC GeForce RTX 3050 Twin Edge ma wymiary 224,1 x 116,3 x 39,2 mm. Jest to najkrótszy model spośród testowanych i tutaj ponownie nie będzie problemów z jego montażem w różnych obudowach. Zasilanie odbywa się z jednego złącza 8-pin, ale tym razem sugerowany zasilacz to 450 W. Złącza obrazu są takie same jak u Palita, czyli 3x DisplayPort 1.4a oraz 1x HDMI 2.1.

Karta nie ma fabrycznego OC i zegary boost wynoszą 1777 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 x 1440 px zanotowałem średnio 1907 MHz, więc powinien to być najwolniejszy model spośród testowanych.

Porównanie specyfikacji testowanych modeli GeForce RTX 3050

Bez wątpienia model Asusa jest największy i oferuje największe taktowania. Plusem jest też obecność dodatkowego złącza HDMI. Pozostałe dwa modele mają dosyć podobne wymiary, ale ZOTAC jest trochę mniejszy. Nie ma on też fabrycznego OC, więc powinien być to najsłabszy model. Wszystkie karty zasilane są z jednego złącza 8 pin, a sugerowany zasilacz to 550 W. Wyjątkiem jest model ZOTACa, gdzie firma podaje 450 W.

Sterowniki:

GTX 1650, GTX 1660 SUPER, GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER, RTX 2080 SUPER, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3070 Ti, RTX 3080, RTX 3080 Ti: Nvidia Game Ready 497.27

RTX 3080 12 GB: Nvidia Game Ready 511.23

RTX 3050: Nvidia Game Ready 511.32

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Informacje o testach znajdziecie w tym artykule.

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

W pierwszej z rozdzielczości w większości gier nie udało się uzyskać średnio 60 fps. Wyniki są różne w zależności od tytułu, ale karty średnio wypadają powyżej podkręconego GTX 1660 Ti. Oczywiście są od tego wyjątki i np. w Total War karty lądują poniżej GTX 1660 SUPER.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

Chyba nikt nie spodziewał się, że RTX 3050 poradzi sobie w 2560 x 1400. Oprócz paru wyjątków zanotowane wyniki są niskie i konieczne będzie obniżenie detali. Natomiast tendencja się utrzymuje – karty krążą wokół GTX 1660 Ti.

Temperatury

Generalnie wszystkie modele są stosunkowo chłodne. Wyróżnia się tutaj Asus, gdzie na obu BIOSach zanotowałem naprawdę niskie wyniki.

Głośność

Wszystkie modele mają tryb półpasywny, więc w spoczynku jest idealna cisza. Modele ZOTACa i Palita pod obciążeniem również nie są zbyt głośne. Ale zobaczcie na Asusa. Na BIOS Q jest idealna cisza, na P jest minimalnie głośniej, ale też tej karty nie usłyszycie.

Pobór mocy

Pobór mocy w przypadku wszystkich modeli jest dosyć niski i spokojnie wystarczy podstawowy zasilacz do ich utrzymania.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem poprzez program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie też średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność czy pobór mocy. Testy kart z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance.

Średnia wydajność testowanych modeli GeForce RTX 3050

Wszystkie modele wypadają średnio powyżej GTX 1660 Ti, choć różnice nie są duże. Dotyczy to obu rozdzielczości. Karty niestety odstają od RTX 2060, ale warto zwrócić uwagę na różnice w stosunku do GTX 1650, która jest naprawdę spora. Jeśli traktować RTX 3050 jako następcę GTX 1650 to Nvidia zdecydowanie zwiększyła wydajność karty. Szkoda jednak, że RTX 2060 mimo wszystko oferuje znacząco wyższe wyniki.

Spośród testowanych modeli najwydajniejszy jest model Asua, ale nie ma co się dziwić – ma on najwyższe fabryczne OC. Na drugim miejscu plasuje się Palit, a ostatni jest ZOTAC, który nie został podkręcony. Różnice jak zawsze nie są może wybitnie duże, ale na pewno występują.

Test GeForce RTX 3050 – podsumowanie

GeForce RTX 3050 to z pewnością ciekawy model, który jeśli zostanie wyceniony poniżej GTX 1660 w dowolnej wersji to będzie podstawowym wyborem. Przypomnę tutaj, że w momencie pisania tekstu GTX 1660 SUPER/Ti kupicie za ok. 2500 zł. Jeśli taka sytuacja rzeczywiście będzie w sklepach, to wybór jest prosty, choć ciężko powiedzieć na ten moment jak to będzie wyglądało. Z pewnością sporym plusem RTX 3050 jest możliwośc odpalenia DLSS (wyniki zaprezentuję Wam w osobnym artykule), który może zwiększyć wydajność. Pamiętajcie jednak, że jest jeszcze RTX 2060. Znalazłem go w wersji 6 GB za ok. 2600 zł, a 12 GB ok. 2700 zł. Są to modele wydajniejsze, jeśli więc RTX 3050 będzie blisko cenowo tych kart, to jego zakup tak naprawdę traci sens.

Asus GeForce RTX 3050 ROG Strix OC to zdecydowanie najlepszy model spośród testowanych. Bardzo fajnie wygląda, jest świetnie wykonany i ma mocne fabryczne OC, co pozwoliło mu na pokonanie pozostałych modeli w testach. Jest to też cicha karta (nawet przy BIOS P), która notuje niskie temperatury. Ma też fajny potencjał OC i po jego wykonaniu również wygrywa z konkurencją. Wadą z pewnością są spore wymiary i na pewno wyższa cena od pozostałych kart (nie ma co się łudzić, że w przypadku tego modelu będzie tanio). Moim zdaniem jest to jednak idealne wydanie RTX 3050 i ciężko tutaj będzie go pokonać.

Palit GeForce RTX 3050 Dual OC to karta, która nie zaskakuje wyglądem ani wykonanie. W szczególności to drugie mogło by być znacznie lepsze. Ma ona fabryczne OC, przez co pokonuje model ZOTAC, co na pewno jest plusem. Pod obciążeniem pracuje ona cicho, a temperatury są dobre. Możecie też ją bardzo fajnie podkręcić i zyskać sporo fps. Jest to model wart rozważenia jeśli cenowa rzeczywiście będzie atrakcyjna. Jest to bowiem budżetowy model, który ma zapewniać po prostu dobrą wydajność.

ZOTAC GeForce RTX 3050 Twin Edge to najmniejsza z testowanych kart. Pod względem wyglądu niczym się nie wyróżnia, ale z pewnością jest lepiej wykonana od Palita. Nie ma ona fabrycznego OC, przez co wypada najsłabiej spośród testowanych kart, ale w sprzedaży powinien pojawić się model OC. Karta pod względem temperatur i głośności wypada bardzo podobnie do Palita. Ma ona też spory potencjał OC, który warto wykorzystać. Jeśli szukacie dobrze wykonanego, krótkiego modeli RTX 3050, a fabryczne OC nie jest Wam potrzebne to również warto rozważyć zakup tej karty. Oczywiście jeśli cena będzie odpowiednio niska.