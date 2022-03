Komórki jajowe można odmłodzić. Jakie stwarza to możliwości?

Naukowcy z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie znaleźli sposób na odmładzanie komórek jajowych. Dzięki temu w ciąże mogłyby zachodzić kobiety w niemal każdym wieku.

Kobiety przychodzą na świat z „gotowym zestawem” komórek jajowych, które muszą im posłużyć przez całe życie. Z kolei mężczyźni każdego dnia wytwarzają plemniki. Efekt jest znany: o ile szansa na zajście w ciążę widocznie spada u kobiet wraz z wiekiem, tak u mężczyzn wskaźnik ten jest znacznie bardziej stabilny.

Jak sugerują naukowcy, przeciętna dwudziestolatka ma 86% szans na zajście w ciążę. W przypadku czterdziestolatki wynik ten jest jednak znacznie niższy i wynosi około 36%. Badacze z Izraela twierdzą, że znaleźli sposób na odmładzanie komórek jajowych. Wykorzystali w tym celu lek antywirusowy. Tzw. inhibitory odwrotnej transkryptazy są zazwyczaj wykorzystywane w leczeniu infekcji wirusami, na przykład HIV i HPV.

Komórki jajowe nie są produkowane na bieżąco przez organizm kobiety

Dotychczasowe eksperymenty, prowadzone na myszach i ludziach, potwierdziły skuteczność proponowanej metody. Publikacja na ten temat jest dostępna w Aging Cell. Jak sugeruje artykuł, nie sprawdzono jeszcze powiązań między stosowaną metodą a zmianami w zakresie szans na zajście w ciążę. W teorii takie rozwiązanie powinno jednak umożliwić przedłużenie okresu rozrodczego kobiet.

Taka wiadomość z pewnością ucieszy kobiety, których wiek obecnie drastycznie obniża szanse na posiadanie biologicznego potomstwa. Z drugiej strony należy mieć na uwadze fakt, że wraz z wiekiem matki rośnie ryzyko wystąpienia chorób i komplikacji u dziecka. Poza tym, przyjmuje się, iż 40-letnia kobieta jest od 2 do 5 razy bardziej zagrożona nieprawidłowościami okołoporodowymi niż ma to miejsce u przeciętnej 20-latki. Wydłużenie okresu rozrodczego może się więc okazać zaprzepaszczeniem tego, co dała ludziom ewolucja.