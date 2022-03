Domniemany laminat GeForce RTX 4090/4080 z AD102 na grafice. Co zdradza?

Jeśli wierzyć najnowszej publikacji serwisu Igor’sLab, który oznacza ją, jak o spekulację, właśnie możemy rzucić okiem na to, jak finalnie ma wyglądać laminat GeForce RTX 4090/4080, czyli kart graficznych z segmentu HEDT, jakie NVIDIA planuje wprowadzić na rynek

Co zdradzają nowe plotki i spekulacje, biorące pod lupę laminat GeForce RTX 4090?

Wspominamy, że to laminat zarówno dla GeForce RTX 4090, jak i RTX 4080 nie bez powodu. Obie karty wykorzystają bowiem procesor graficzny AD102 o różnej specyfikacji, ale w tej samej fizycznej formie. To samo w sobie mówi sporo, ale nie tak dużo, jak fakt, że wspomniany AD102 ma odpowiadać pod kątem pinów obecnemu flagowemu procesorowi graficznemu GA102. Dzięki temu konkretne wersje RTX 4000 mogą w rzeczywistości kompletnie nie różnić się od ich odpowiedników w rodzinie RTX 3000.

Czytaj też: Skuteczność DirectStorage w Forspoken. Jak bardzo technologia Microsoftu przyspiesza wczytywanie?

Dlaczego? Bo zachowanie tego samego laminatu (na to sugeruje „pinowa identyczność”) pozwoli producentom pokroju ASUSa czy Zotaca zastosować obecnie wykorzystywane projekty. To przełoży się na oszczędność ich zasobów i miejmy nadzieję, że również niższe ceny, choć zapewne większość z nas będzie w stanie dopłacić kilka stówek więcej, żeby producenci przeprojektowali obecne modele tak, aby problem nagrzewających się kości pamięci był już przeszłością.

Czytaj też: Nowy standard zasilaczy. Intel zaprezentował specyfikację ATX 3.0 i ATX12VO 2.0

Jeśli już przy tym jesteśmy, ponoć laminat w referencyjnej wersji dla AD102 GPU będzie wyposażony w 24 konwertery napięcia dla VRM i 4 dla łącznie 24 GB pamięci GDDR6X (w sumie 28 faz), czyli o 4 więcej, niż w projekcie związanym z GA102. Ponoć już teraz producenci testują te sfinalizowane już laminaty w połączeniu z procesorem graficznym GA102 i ustawiają parametr TDP na poziom 600 watów, aby przygotować się na dostawę AD102.

Czytaj też: [Aktualizacja] Intel Arc A370M przetestowany w grze. Premiera kart graficznych Intel Arc coraz bliżej

To zgrywa się z wiadomością, że GeForce RTX 3090 Ti, to nic innego, jak poletko testowe dla producentów, które finalnie zostanie przekute na zysk, bo ten model będzie pierwszym, który sięgnie po złącze zasilania PCIe 5.0 (12VHPWR) i TDP na poziomie 450 watów. To zresztą sugeruje, że flagowce z serii RTX 4000 będą wymagać dodatkowych adapterów, łączących cztery 8-pinowe złącza zasilania.