Nowy standard zasilaczy. Intel zaprezentował specyfikację ATX 3.0 i ATX12VO 2.0

Po czym widać, że nadchodzi nowa era komputerów osobistych? Po tym, że zapowiadane już teraz zmiany dotkną bezpośrednio samych zasilaczy, czyli energetycznych „serc” naszych maszyn. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule, w którym to zaczęliśmy dostrzegać nowy problem rynku komputerów na horyzoncie. Nasze wnioski potwierdził właśnie Nowy standard specyfikacji zasilaczy ogłoszony przez Intela zarówno dla tradycyjnych zasilaczy ATX (wersja 3.0), jak i tych ATX12VO (wersja 2.0).

Już w tym roku nowy standard zasilaczy trafi na rynek, a z nim sprzęty nowej generacji. Co jest najważniejszego w ATX 3.0 i ATX12VO 2.0?

Nie jest to byle ogłoszenie, bo choć standard ATX12VO, z którego niewiele osób w ogóle korzysta (to głównie zabawka dla zestawów niższego szczebla składanych przez samych producentów) jest stosunkowo nowy, to ATX 2.0 zbliżał się do 2 dekad na karku. Specyfikacja ATX w wersji drugiej została bowiem wprowadzona w 2003 roku, więc całe 19 lat zajęło rynkowi komputerów wymuszenie zmian u samych podstaw. Innymi słowy, tak – kilkunastoletni zasilacz trzeba będzie już wymienić, jeśli poważnie myślicie o nowej platformie.

Specyfikacja zasilaczy ATX 3.0 powstała ewidentnie po to, aby przygotować rynek na sprzęt nowej generacji, który będzie pobierał przy obciążeniu jeszcze więcej energii. Stąd też największą zmianą w tym nowym standardzie jest dodanie złączy zasilania 12VHPWR. Te będą zasilać większość nowych kart graficznych komputerów stacjonarnych, dostarczając do 600 W. Z plotek wynika zresztą, że mają też występować wersje 150-, 300- i 450-watowe, aby ograniczyć cenę samych przewodów, jako że im większa moc, tym grubsze przewody są potrzebne.

Poza tym Intel ciągle próbuje przepchnąć na rynek standard ATX12VO, na którym bardzo mu zależy. Dlatego w wersji 2.0 dodał do niego funkcję I_PSU% do platform stacjonarnych, będącą do tej pory ekskluzywnym dodatkiem na platformach mobilnych i serwerowych. Dzięki niej stosowanie zasilaczy ATX12VO i odpowiednich dla nich płyt głównych ma być znacznie bardziej sensowne w przypadku komputerów w formacie SFF. W USA standard ATX12VO będzie miał zresztą zasadniczy wpływ na pomoc branży komputerowej w spełnieniu wielu rządowych przepisów energetycznych.