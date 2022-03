M1 Ultra vs RTX 3090. Czy sprzęt Apple rzeczywiście jest wydajniejszy od flagowca NVIDIA?

Serwis The Verge postanowił sprawdzić, czy sprzęt Apple rzeczywiście jest wydajniejszy od flagowca NVIDIA. Tak narodził się pozornie nierówny pojedynek M1 Ultra vs RTX 3090, czyli kolejno pełnoprawny SoC z zaawansowanym procesorem graficznym i pełnoprawna karta graficzna. Już na starcie więc sprzęt Apple staje na gorszej pozycji w myśl wydajności graficznej, ale firma sama przecież posunęła się do wielkich zapewnień.

Apple M1 Ultra vs RTX 3090

Podczas ogłaszania swojego SoC M1 Ultra, Apple stwierdziło, że obecny w nim 64-rdzeniowy procesor graficzny jest tak wydajny, jak wysokiej klasy procesor graficzny dla komputerów stacjonarnych, choć zużywa nawet 200 watów mniej energii. Ten układ jest obecny w komputerze SFF Apple Mac Studio za 6199 dolarów, który powstał z myślą o twórcach i w rzeczywistości, to dwa połączone ze sobą M1 Max, które po stronie grafiki oferują 21 TFLOP-ów mocy obliczeniowej i korzystają z aż 128 GB zunifikowanej pamięci.

Wspomnianym „procesorem graficznym wysokiej klasy” w przykładach Apple był GeForce RTX 3090. M1 Ultra miał dorównywać tej karcie po stronie wydajności w „branżowych testach porównawczych”, zużywając jednocześnie znacznie mniej energii, ale w praktyce… no cóż. Zapewnienia Apple lepiej przesiewać przez gęste sito, choć ziarno prawdy oczywiście w nich jest, tyle że to bardziej marketingowe wykorzystanie sposobu działania benchmarków, niż rzeczywiste potwierdzenie wydajności.

W praktyce jednak SoC Apple M1 Ultra nie oferuje tak wysokiej wydajności zarówno w grach, jak i benchmarkach wykorzystujących API OpenCL. Różnice w obu przypadkach są ogromne i działają na korzyść RTX 3090 Ti, który zdobywa ponad 2,5 razy więcej punktów w teście Geekbench i wyciska ~20 FPS więcej w grze Shadow of the Tomb Raider. Trudno wprawdzie odmówić Apple tego, że M1 Ultra jest szalenie wydajnym SoC, ale firma obiecała znacznie więcej niż w rzeczywistości zapewniła.