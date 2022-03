Jak obniżyć temperatury GDDR6X? Spadek o 46 stopni jest pewny, ale jego osiągnięcie nie dla wszystkich

Jeśli śledzicie temat najnowszych kart graficznych oraz ich bolączek, to z pewnością ciężko Wam wyobrazić sobie modele nowej generacji, a nawet RTX 3090 Ti, który ma sięgnąć po jeszcze wydajniejsze (czyt. gorętsze) układy pamięci. Wygląda jednak na to, że jeśli NVIDIA chciałaby obniżyć temperatury GDDR6X obecne w wydajniejszych GeForce RTX 3000, to w rzeczywistości wystarczyłoby po prostu zadbać o odpowiedni materiał termoprzewodzący między nimi, a radiatorem.

Moder zdołał obniżyć temperatury GDDR6X o całe 46 stopni Celsjusza. Firmy mogą brać z niego przykład

Niejaki DandyWorks zajmujący się profesjonalnym przerabianiem (modowaniem) sprzętu komputerowego, udostępnił w ostatnim czasie na swoim kanale na YouTube najnowszy projekt. W jego ramach YouTuber pokazuje, jak w domowych warunkach rozwiązać problem przegrzewających się układów GDDR6X, co swoim skomplikowaniem wprawdzie zdecydowanie przewyższa proces np. wymiany pasty, czy termopadów, ale owoce procesu ewidentnie są tego warte.

Pacjentem na powyższym nagraniu jest karta GeForce RTX 3070 Ti w wersji TUF od ASUSa, której układy GDDR6X rozgrzewały się do 110 stopni Celsjusza. Po przeprowadzeniu modyfikacji spadły jednak o całe 46 stopni, bo do 64 stopni Celsjusza, co powinno z jednej strony wydłużyć ich żywotność i uspokoić użytkownika, jak również potencjalnie stanowić idealną bazę do podkręcania.

Proces wymaga całkowitego demontażu chłodzenia z karty graficznej i wykorzystania do modyfikacji miedzianych podkładek, nieprzewodzącej taśmy kaptonowej oraz pasty termoprzewodzącej. Najpierw trzeba zerwać stare termopady i wyczyścić powierzchnie kości GDDR6X i co najważniejsze, zabezpieczyć powierzchnię wokół nich wspomnianą taśmą, aby uchronić się przed ewentualnym zwarciem z racji zastosowania przewodzącej prąd miedzi.

Następnie należy nałożyć na powierzchnię GDDR6X nie odpowiednią ilość pasty, ustawić miedziane podkładki, które w większości przypadków muszą być o 0,2 mm cieńsze od termopadów (w razie potrzeby należy przeszlifować je papierem ściernym 400) i nałożyć na nie kolejną warstwę pasty przed montażem bloku chłodzenia. Po takim procesie wystarczy wszystko poskładać do kupy, włączyć system i cieszyć się niższymi temperaturami GDDR6X, ale ostrzegamy, że ingerencja tego typu w kartę graficzną na pewno skończy się końcem gwarancji z racji m.in. zerwania plomb na bloku chłodzenia.