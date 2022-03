Oto pierwszy nawodny okręt z zegarem atomowym. Nie należy do USA czy Chin, a…

Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do tego, że jeśli już ogłasza się nowego pioniera na rynku okrętów wojennych, to jest to albo USA, albo Chiny z oczywistych powodów. Jednak to nie do tych potęg militarnych będzie należał pierwszy nawodny okręt z zegarem atomowym, bo ten zaszczyt zostanie przypisany brytyjskiemu dziełu, a nawet „arcydziełu”, jako że mowa o superlotniskowcu HMS Prince of Wales.

Superlotniskowiec HMS Prince of Wales – oto pierwszy nawodny okręt z zegarem atomowym o rekordowej wielości… laptopa

Kiedy czytaliście ten powyższy wstęp, minęło góra kilkanaście sekund, czyli tak naprawdę niewiele. Kiedy mrugacie, poświęcacie na to zaledwie ~0,3 sekundy, a opóźnienie między reakcją Waszego sprzętu na dotyk wynosi góra kilkadziesiąt milisekund. To zdecydowanie niewielkie wartości, na które nie zwracamy uwagi i które mogą wydawać się nieznaczące niezależnie od sytuacji.

Jednak od ponad 7 dekad atomowe zegary ciągle są w użytku i korzystają z nich duże firmy i organizacje badawcze. Po co? Głównie po to, aby zapewnić sobie możliwie najbardziej idealny pomiar czasu i to nie w skali sekundowej, a znacznie głębszej. Atomowe zegary wykorzystują do tego specjalny wzorzec częstotliwości w formie licznika, dzięki któremu nawet upłynięcie 100 mln lat może nie spowodować 1-sekundowego błędu pomiarowego.

Po co więc komukolwiek dokładność do miliardowych, a nawet bilionowych części sekundy, czyli poziom oferowany przez zegary atomowe? Pomijając misje kosmiczne, tak dokładna synchronizacja czasu jest arcyważna w nowoczesnych działaniach wojennych i w rzeczywistości ma kluczowe znaczenie dla powodzenia misji. Powód ku temu jest prozaiczny – zaawansowane technologicznie pociski, czujniki, samoloty, okręty i artyleria polegają na zegarach atomowych w satelitach GPS, które zapewniają nanosekundową dokładność pomiaru czasu.

Już błąd o zaledwie kilkumiliardowe części sekundy może przełożyć się w przypadku tego sprzętu na błędne wyznaczenie lokalizacji o dobry metr lub więcej. Dodajmy do tego ryzyko zakłócenia sygnału GPS przez wroga i tak naprawdę sens posiadania atomowego zegara na pokładzie superlotniskowca będzie ogromny. Ten właśnie cel przyświeca Królewskiej Marynarce Wojennej, która znalazła sposób na umieszczenie na pokładach okrętów własnych zegarów atomowych, bo te zwykle są zbyt duże, aby ich integracja ze sprzętem wojskowym miała sens.

Jednak dzięki połączonym wysiłkom Marynarki Wojennej, firmy BP i Teledyne e2v powstał nowy typ zegara atomowego, który jest wystarczająco dokładny do zastosowań wojskowych, a jednocześnie wielkością przypomina… laptopa. Szczegółów na jego temat nie znamy, ale są szanse, że w praktyce wykorzystuje światło zamiast mikrofal, co zapewnia znacznie większą dokładność względem tradycyjnych zegarów.

Aby przetestować nowy zegar, lotniskowiec HMS Prince of Wales użyje go podczas ćwiczenia Cold Response, którego celem jest sprawdzenie obrony Norwegii i północnej flanki NATO. Po uzyskaniu zielonego światła, następnym krokiem będzie przystosowanie technologii do innych okrętów brytyjskich, a nawet wyposażanie w taki zegar oddziałów komandosów Królewskiej Piechoty Morskiej.