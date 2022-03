Makaroniki, jakich jeszcze nie było. Zawierają białka jaj, ale nie wyprodukowały ich kury

Jeden z pierwszych produktów wytwarzanych przy użyciu innowacyjnego białka jaja kurzego bez udziału zwierząt trafił do sprzedaży w USA. Makaroniki, do produkcji których użyto białek pochodzących ze zmodyfikowanych drożdży, smakują identycznie jak klasyczne słodkości.

Firma Every Company, którą założono w 2014 r. jako Clara Foods, jest jedną z kilku zajmujących się technologiami żywności niewymagającymi udziału zwierząt. Dzięki zastosowaniu metody zwanej precyzyjną fermentacją, w makaronikach użyto prawdziwych białek, które nie pochodzą od zwierząt. Idea procesu zakłada rozłożenie produktów zwierzęcych na mniejsze „cegiełki”, a następnie wykorzystaniu mikroorganizmów (w tym przypadku drożdży) do ich produkcji.

Czytaj też: Czyste mięso wkracza na salony. Nestlé nawiązuje współpracę z Future Meat Technologies

Kilka miesięcy temu, na amerykańskie półki sklepowe trafiło mleko wyprodukowane tą metodą. Produkt został stworzony przy użyciu białek serwatkowych pochodzących ze zmodyfikowanych grzybów.

Bioinżynierowie z Every Company już od kilku lat pracowali nad produkcją białek bez udziału kurczaków, wykorzystując zmodyfikowane drożdże. Nie ujawniono, jaką kombinację zastosowano w opisywanych makaronikach, jednak kluczowe wydają się być białka zwane albuminami.

Stworzony laboratoryjnie produkt białkowy funkcjonuje identycznie jak białko jaja kurzego. Ubijanie, napowietrzanie i pieczenie odbywa się w sposób identyczny jak w tradycyjnych przepisach cukierniczych.

Białko jaja jest jednym z klejnotów koronnych przemysłu spożywczego, znanym ze swoich unikalnych właściwości funkcjonalnych, które sprawiają, że jest prawie niemożliwe do zastąpienia – aż do dziś. Dzisiaj również po raz pierwszy konsumenci w Stanach Zjednoczonych mogą spróbować Every EggWhite i owocu siedmiu lat intensywnych prac badawczo-rozwojowych.

Arturo Elizondo, CEO firmy Every Company