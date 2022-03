Marsjańskie wydmy o niecodziennym kształcie. Uwieczniono je na zdjęciach z orbity

Pod pewnymi względami Mars jest bardzo podobny do Ziemi i zalicza się do tego między innymi wiatry wiejące w jednym, dominującym kierunku. Czasami zdarza się jednak również inne zjawisko.

Tam gdzie wiatr i piasek, mogą powstawać też wydmy. Najbardziej powszechnym ich rodzajem, zarówno na Czerwonej jak i Błękitnej Planecie, są tzw. barchany, zwane też wydmami sierpowatymi. Charakteryzują się one kształtem półksiężyca i są wysunięte zgodnie z kierunkiem wiatru.

W tym kontekście zdjęcia wykonane przez instrument HiRISE wchodzący w skład sondy Mars Reconnaissance Orbiter są nawet bardziej niesamowite. Na fotografiach możemy bowiem dostrzec tzw. wydmy gwiaździste, które powstają, gdy kierunek wiatru okazuje się zmienny. Są one stosunkowo rzadkie – szacuje się, iż na Ziemi stanowią one zaledwie 8,5% wszystkich wydm.

Marsjańskie wydmy są podobne do tych występujących na Ziemi

Na Marsie wydmy gwiaździste nie są może aż tak nietypowe, ale trzeba przyznać, że wyglądają naprawdę efektownie. Sonda Mars Reconnaissance Orbiter, która dostarczyła zamieszczonych tutaj fotografii, została wystrzelona z Ziemi w sierpniu 2005 roku, a na orbicie Czerwonej Planety znalazła się w marcu 2006 roku. Cele jej misji są bardzo zróżnicowane, ale chodzi przede wszystkim o badanie klimatu – zarówno obecnego, jak i sprzed milionów oraz miliardów lat.

A wszystko wskazuje na to, że Mars był dawniej nawet bardziej podobny do Ziemi niż ma to miejsce teraz. Znacznie bardziej wilgotna i cieplejsza niż obecnie, czwarta planeta od Słońca mogła posiadać warunki do utrzymania życia. Niestety, jak na razie nie udało się znaleźć jakichkolwiek dowodów, które by potwierdzały, że jakiekolwiek organizmy faktycznie tam występowały.