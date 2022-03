Amerykański niszczyciel rakietowy dopłynął do portu w Gdańsku. To jeden z okrętów typu Arleigh Burke

W zagranicznych mediach szeroko komentuje się przypłynięcie DDG 98, czyli USS Forrest Sherman do portu w Gdańsku w celu wzmocnienia NATO. Przy okazji informowania o tym, że amerykański niszczyciel rakietowy typu Arleigh Burke jest już „u nas”, określa się Polskę mianem „kluczowego członka NATO w konfrontacji z Rosją” i chwali nasz kraj za przyjęcie ponad 2 mln uchodźców wojennych.

Arleigh Burke w Gdańsku. To amerykański niszczyciel rakietowy

Budowa niszczycieli rakietowych Arleigh Burke trwa od 1988 roku, a ich służba rozpoczęła się już w 1991 roku. Do tej pory wyprodukowano już 70 z nich, 7 znajduje się w produkcji i obecnie planuje już 3 kolejne, co jasno wskazuje na to, że są to niszczyciele z potencjałem. Patrząc na ich możliwości i przeznaczenie, rzeczywiście można je tak określić – zdecydowanie są to niszczyciele z potencjałem.

Nie są to jednak takie zwykłe niszczyciele, a te rakietowe, co oznacza, że są przeznaczone przede wszystkim do wystrzeliwania przeciwlotniczych pocisków kierowanych. Projekt Arleigh Burke był opracowywany rzeczywiście z myślą o zwalczaniu radzieckich samolotów, ale przy okazji zapewniono mu sprzęt do niszczenia pocisków manewrujących oraz okrętów podwodnych.

Wyjątkowość tych niszczycieli występujących w kilku wersjach sprowadza się przede wszystkim do możliwości bojowych. Na nie składa się Aegis Combat System, czyli zintegrowany system kierowania walką, zestaw radarów i sensorów do wykrywania zagrożeń powietrznych i sonar do wykrywania okrętów podwodnych. W wersji Flight I-II oraz Flight IIA oferują też lądowisko i hangar dla śmigłowców MH-660R LAMPS III.

Kiedy już okręty Arleigh Burke namierzą zagrożenie, mogą zniszczyć je z wykorzystaniem nawet 96-komorowej wyrzutni MK 41 VLS. W niej znajdują się pociski rakietowe Standard, ESSM, czy kultowe pociski manewrujące Tomahawk, czy VL-ASROC. Poza tym okręty mają na pokładzie dwie wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych oraz parę wyrzutni torped MK 32. Poza tym ich uzbrojenie obejmuje 127-mm armata Mk 45 oraz zestaw artyleryjski Phalanx CIWS.