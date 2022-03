Microsoft Edge wprowadza funkcję, która znacznie ułatwi osobom niewidomym lub niedowidzącym przeglądanie Internetu

Przeglądarka Microsoft Edge wzbogaciła się o kolejną, bardzo przydatną funkcję. Chodzi o automatyczne generowanie tekstu alternatywnego dla obrazów, co zdecydowanie ułatwi przeglądanie Internetu użytkownikom niewidomym lub niedowidzącym.

Dla większości użytkowników Internetu brak tekstu alternatywnego w obrazach nie robi żadnej różnicy. Jednak takie etykiety są kluczowe dla osób niewidomych lub niedowidzących, bo właśnie dzięki nim stosowane przez nich czytniki ekranu mogą odczytać na głos opis takiego obrazu. W przypadku braku etykiety, czytnik odczyta obraz jako „nieoznaczoną grafikę”, co w żaden sposób nie pomoże w zrozumieniu pełnego kontekstu strony.

Microsoft Edge automatycznie wygeneruje etykiety obrazów

Jak podaje Microsoft, przeszło połowa obrazów w sieci nie ma takich alternatywnych tekstów, co jednak może się niedługo zmienić. Firma wprowadza tę samą funkcję, która w Chrome obecna jest od 2019 roku. Chodzi o automatyczne generowanie etykiet obrazów.

Dzięki tej nowej funkcji, Microsoft Edge będzie mógł wysyłać nieopisane obrazy na serwery Microsoft, a tak sztuczna inteligencja przetworzy je w celu identyfikacji elementów przedstawionych na grafice i dodania odpowiedniego tekstu alternatywnego. Na razie tekst tworzony będzie w języku angielskim, hiszpańskim, japońskim, portugalskim lub chińskim uproszczonym, który następnie może zostać odszyfrowany przez czytniki ekranu. Warto zaznaczyć, że nie będzie to dotyczyło wszystkich obrazów, bo przeglądarka pominie grafiki mniejsze niż 50 x 50 pikseli, bardzo duże pliki graficzne, a także te z obrazów, które interfejs oznaczy jako treści zawierające przemoc lub o charakterze pornograficznym.

Ponieważ wiąże się to z wysyłaniem danych do firmy Microsoft, funkcja ta jest domyślnie wyłączona. Można jednak włączyć ją samemu, przechodząc do ustawień ułatwień dostępu Edge ( edge://settings/accessibility) i włączając opcję zatytułowaną Pobierz opisy obrazów od firmy Microsoft dla czytników ekranu.

Funkcja dostępna jest już w stabilnej wersji przeglądarki Microsoft Edge dla systemów Windows, Mac i Linux. Natomiast użytkownicy mobilnej wersji na Androida i iOS będą musieli jeszcze na nią poczekać.