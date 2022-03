Redmi 10 powiększa ofertę producenta. W Europie pojawi się jednak pod inną nazwą

Jeśli wydaje Wam się, że Redmi 10 wszedł już na rynek i to w ubiegłym roku, to nie jesteście w błędzie. Nowy Redmi 10 jest wariantem stworzonym na rynek indyjski, jednak urządzenie, wedle doniesień, trafi też do Europy, choć pod lekko zmienioną nazwą.

Bezsprzecznie Xiaomi lubi mieszać na rynku, jeśli chodzi nazwy swoich urządzeń. Odświeżenia, nowe warianty, dodatkowe literki w nazwach… Świetnym tego przykładem jest właśnie Redmi 10, który trafił na rynek w ubiegłym roku wraz z Redmi 10 Prime. Jakiś czas temu zadebiutował też Redmi 10 2022, który od oryginału praktycznie w ogóle się nie różni. Nowy Redmi 10, który przeznaczony jest na rynek indyjski przynosi jednak trochę więcej zmian. Widocznie Xiaomi tym razem zamiast za nazwę, postanowiło wziąć się za specyfikację.

Czytaj też: Premiera kolejnych smartfonów z serii Redmi K50. 120 W ładowanie, OIS i zadziwiająco niska ceną

Oficjalnie jeszcze tego nie potwierdzono, ale wedle przecieków ten model ma zadebiutować także poza Indiami, w tym w Europie pod nazwą Redmi 10C. Sprawdźmy więc, co takiego oferuje.

Specyfikacja Redmi 10

Od razu warto zaznaczyć, że jest to model budżetowy, bo jego cenę w Indiach, za wariant 4/64 GB ustalono na 10999 rupii, czyli ok. 615 zł. Wersja z 6/128 GB kosztuje już 12999 rupii (~730 zł). Przecieki zdradzają, że w Europie cena ma wynosić 150-200 euro, więc już nieco drożej niż w Indiach, bo w przeliczeniu ~700-900 zł.

Nowy Redmi 10 wyposażono w 6,71 calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania na poziomie 60 Hz. Oprócz typowej w tym przedziale cenowym częstotliwości odświeżania obrazu, mamy też typową jasność na poziomie 400 nitów. Ekran przed uszkodzeniami chroni szkło Corning Gorilla Glass 3. generacji. We wcięciu w kształcie kropli wody znalazł się aparat do selfie 5 Mpix (f/2.0), zaś z tyłu umieszczono podwójną konfigurację z 50-megapikselowym aparatem głównym (f/1.8) i pomocniczym czujnikiem głębi 2 Mpix.

Czytaj też: Ujawniono datę premiery realme GT Neo3. Długo czekać nie musimy

Smartfon napędza chipset Qualcomm Snapdragon 680 wspierany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Sporym plusem Redmi 10 jest potężna bateria o pojemności 6000 mAh, która zapewni długi czas pracy na jednym ładowaniu. Niestety, na naładowanie baterii trzeba będzie trochę poczekać, bo obsługuje ona ładowanie z mocą 18 W, choć w zestawie Xiaomi dodaje zasilacz 10 W. Na pokładzie nie zabrakło czytnika linii papilarnych, głośnika, złącza słuchawkowego 3,5 mm i niehybrydowego dualSIM. Na temat NFC nie ma informacji. Smartfon działa pod kontrolą Androida 11 z nakładką MIUI 13.