Premiera kolejnych smartfonów z serii Redmi K50. 120 W ładowanie, OIS i zadziwiająco niska ceną

Po wprowadzeniu na rynek Redmi K50 Gaming Edition na początku tego roku, przyszedł czas na prezentację kolejnych modeli z tej serii. Przyjrzyjmy się więc Redmi K50 i Redmi K50 Pro, które mają do zaoferowania naprawdę wiele i to w niezwykle niskiej cenie.

Oba nowe smartfony mają ze sobą wiele wspólnego, choć wiadomo – model Pro przynosi o wiele więcej dobrego niż wariant podstawowy. Zacznijmy więc od tego mocniejszego członka rodziny K50.

Specyfikacja Redmi K50 i K50 Pro

Tutaj wiele zaskoczeń nie ma. Redmi K50 Pro napędza wykonany w 4 nm procesie technologicznym chipset MediaTek Dimensity 9000. SoC składa się łącznie z ośmiu rdzeni – czterech energooszczędnych Cortex-A510 o taktowaniu 1,8 GHz, trzech Cortex A710 o taktowaniu 2,85 GHz oraz najwydajniejszego Cortex-X2 z zegarem aż 3,05 GHz. Wspiera go 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128, 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Ogromną zaletą tego modelu, jest bateria 5000 mAh obsługująca szybkie ładowanie z mocą 120 W.

W przypadku Redmi K50 Xiaomi postawiło na ogłoszony na początku miesiąca układ MediaTek Dimensity 8100, wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Choć smartfon nie zapewnia tak szybkiego ładowania, jak model Pro, to na ładowanie 67 W raczej nikt narzekać nie będzie. Dodatkowo zwiększono tutaj pojemność baterii do 5500 mAh, co również jest plusem. Oba urządzenia zapewniają Bluetooth 5.3, NFC i działają pod kontrolą MIUI 13.

Nowe smartfony z serii Redmi K50 wyposażono w 6,7-calowe ekrany AMOLED o o rozdzielczości QHD+ (3200 x 1440 pikseli) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Przed uszkodzeniami chroni je Gorilla Glass Victus. Aparat do selfie w obu modelach jest ten sam i jest to czujnik Sony IMX596 o rozdzielczości 20 Mpix.

W przypadku aparatów z tyłu różnice są już większe, choć sprowadzają się do innych czujników głównych. W Redmi K50 Pro znalazł się aparat główny 108 Mpix (czujnik Samsung 1/1,52 cala), zaś w K50 postanowiono na 48-megapikselowy Sony IMX582. W obu smartfonach znajdziemy OIS. Aparat ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix w obu modelach jest taki sam.

Redmi K50 i K50 Pro – ceny

Najnowsze smartfony z serii K50 dostępne będą w czterech wariantach kolorystycznych – zielonym, srebrnym, niebieskim i czarnym, z błyszczącym, krystalicznym wykończeniem przypominającym kryształki lodu.

Ceny obu modeli prezentują się następująco:

Redmi K50:

8/128 GB – 2399 juanów (ok. 1600 zł)

8/256 GB – 2599 juanów (ok. 1740 zł)

12/256 GB – 2799 juanów (ok. 1870 zł)

Redmi K50 Pro: