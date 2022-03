Xiaomi MIX 5 zauważony w bazie Geekbench. Wiemy o nim coraz więcej

W czasie, kiedy Xiaomi wprowadza na światowy rynek długo wyczekiwaną serię Xiaomi 12, do sieci trafiły kolejne informacje na temat innego flagowca producenta – MIX 5. Smartfon co jakiś czas pojawia się w przeciekach, powoli ujawniając nam na swój temat coraz więcej. Tym razem urządzenie znaleziono w bazie Geekbench.

Xiaomi MIX 4 zadebiutował w sierpniu ubiegłego roku, po kilku latach przerwy, jaką firma zrobiła pomiędzy poprzednią generacją. Na pierwsze informacje o ewentualnym następcy nie trzeba było długo czekać, bo te do sieci trafiły już w listopadzie ubiegłego roku i od tamtej pory tylko ich przybywa. Z tego co na razie wiadomo (nieoficjalnie), na rynek mają wejść dwa urządzenia – MIX 5 i MIX 5 Pro, a ich premiera ma się odbyć jeszcze w drugim kwartale tego roku. Oznacza to, że zostało niewiele czasu i jeśli ta informacja jest prawdziwa, to w najbliższym czasie będziemy słyszeć coraz więcej na temat tej serii.

Czytaj też: Światowa premiera smartwatchy Xiaomi Watch S1 i Watch S1 Active. Pojawiają się też słuchawki Xiaomi Buds 3T Pro

Tymczasem w Xiaomi MIX 5 pojawił się w bazie Geekbench

W Geekbench zauważono model Xiaomi o numerze 2203121C i nazwie kodowej Thor (wariant pro nazywany jest Loki), którym jest właśnie podstawowy MIX 5. Urządzenie, napędzane przez SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 zdobyło 1257 punktów w teście jednordzeniowym i 3456 punktów w teście wielordzeniowym. Oprócz procesora, który napędzi ten model, dowiedzieliśmy się również, że na pokładzie znajdzie się Android 12, a jeden z wariantów będzie miał 12 GB RAM.

Xiaomi MIX 5 Pro / Render: Technizo Concept

Choć popularny benchmark nie zdradził nam aż tak wielu informacji, to poprzednie doniesienia już tak. Od dłuższego czasu mówi się, że w przypadku MIX 5 Pro, Xiaomi sięgnie po ulepszony Snapdragon 8 Gen 1, który jeszcze nie wszedł na rynek. W tym modelu ma też znaleźć się chip Surge C2, czyli procesor odpowiedzialny za przetwarzanie obrazów, który ma wspomóc kamerę w telefonie. Pierwsza generacja tego chipu znalazła się w składanym smartfonie Mi MIX Fold w ubiegłym roku. Warto wspomnieć, że Surge C1 w składanym smartfonie sterował wielofunkcyjnym teleobiektywem, który został połączony z technologią płynnych soczewek.

Xiaomi MIX 5 Pro / Render: Technizo Concept

A jeśli już przy aparatach jesteśmy, to zadziwiająco dużo wiemy na temat możliwości fotograficznych serii Xiaomi MIX 5. Wedle informacji, w obu modelach znajdzie się 48-megapikselowy aparat przedni. W wariancie podstawowym z tyłu zostanie umieszczony aparat główny 50 Mpix z obsługą OIS (rozdzielczość 8192 x 6144 pikseli), obiektyw ultraszerokokątny 48 Mpix i aparat 48 Mpix z 2-krotnym zoomem optycznym. Z kolei w modelu Pro Xiaomi umieści aparat główny 50 Mpix z obsługą OIS (rozdzielczość 8192 x 6144 pikseli), obiektyw ultraszerokokątny 48 Mpix i obiektyw 48 Mpix wspomagany OIS z 5-krotnym zoomem optycznym. Rozdzielczość 8192 x 6144 pikseli jest powiązana z 50-megapikselowymi czujnikami Sony, takimi jak IMX766 i IMX707, co może wskazywać, że Xiaomi sięgnie właśnie po te czujniki aparatu w serii MIX 5.

Czytaj też: Nowy smartfon Xiaomi debiutuje w Polsce. Ile kosztuje i co oferuje Redmi Note 11S?

Xiaomi MIX 5 Pro / Render: Technizo Concept

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o baterii, a raczej technologii ładowania, która ma znaleźć się w Xiaomi MIX 5. Nie spodziewamy się co prawda, że producent jeszcze w tym roku postanowi wprowadzić na rynek HyperCharge 200W, choć seria MIX byłaby do tego idealna. Bardziej prawdopodobne wydaje się ładowanie 150W, nad którym podobno firma od dłuższego czasu pracuje.