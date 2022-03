Światowa premiera smartwatchy Xiaomi Watch S1 i Watch S1 Active. Pojawiają się też słuchawki Xiaomi Buds 3T Pro

Xiaomi wprowadziło dzisiaj na światowy rynek sporo nowości, z długo wyczekiwaną serią Xiaomi 12 na czele. O smartfonach poczytacie jednak w osobnym artykule, bo tutaj skupimy się na pozostałych urządzeniach, czyli dwóch smartwatchach Xiaomi Watch S1 i Watch S1 Active, a także na słuchawkach Buds 3T Pro.

Wcześniejsze doniesienia wspominały, że Watch S1 Active może być lekko zmienioną, globalną wersją Watch S1, który w Chinach debiutował już jakiś czas temu. Podczas dzisiejszej premiery okazało się, że Xiaomi wprowadziło na światowy rynek oba smartwatche, którym teraz przyjrzymy się bliżej.

Xiaomi Watch S1 i Xiaomi Watch S1 Active

Zaczynając od Watch S1, jest bardziej elegancki model, z ramką wykonaną ze stali nierdzewnej i górą pokrytą szkłem szafirowym. W zależności od wybranej wersji, możemy mieć kopertę w kolorze srebrnym – połączoną z brązowym lub granatowym paskiem, albo czarną z czarnym paskiem.Warto wspomnieć, że Watch S1 jest wodoodporny do 5 ATM.

Ekran AMOLED o średnicy 1,43 cala, cechuje rozdzielczość 466×466 pikseli (326 ppi) i odświeżanie obrazu na poziomie 60 Hz. Producent umieścił tu baterię o pojemności 470 mAh, która ma zapewnić 12 dni pracy przy zwyczajnym użytkowaniu, ale jeśli przejdziemy w tryb energooszczędnym, ten czas może wydłużyć się do nawet 24 dni. Ogromną zaletą jest obsługa systemów GNSS (GPS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou), a także możliwość prowadzenia rozmów po sparowaniu przez Bluetooth z telefonem. Oczywiście, jak na typowy smartwatch przystało, nie zabrakło tutaj trybów sportowych (117) i funkcji zdrowotnych, takich jak pomiar pulsu 24/7, monitorowanie snu, licznik spalonych kalorii czy pomiar SpO2.

Watch S1 Active dostępny jest w kolorze białym, czarnym i niebieskim z gumowym paskiem w tym samym kolorze. I tutaj znajdziemy wyświetlacz 1,43-calowy AMOLED o tej samej rozdzielczości co w przypadku Watch 1. Pokrywa go jednak nie szkło szafirowe, a Corning Gorilla Glass 3, co raczej nie dziwi. Jest to bowiem model skierowany do osób bardziej aktywnych, na co również wskazuje jego design. Bateria ma pojemność i czas pracy taki sam, jak w przypadku drugiego zegarka. Różnice sprowadzają się głównie do wyglądu, bo i tutaj mamy obsługę GNSS, rozmów przez Bluetooth, 117 trybów sportowych i najistotniejsze funkcje monitorowania naszego organizmu. Zarówno Watch 1 jak Watch 1 Active zapewniają możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych Mastercard.

Xiaomi Buds 3T Pro

Kolejnym urządzeniem, które pokazało nam dzisiaj Xiaomi, były słuchawki Buds 3T Pro. Wyposażono je w podwójne przetworniki 10 mm i obsługują aktywną redukcję szumów (ANC) do 40 db. Bateria w etui ma pojemność 380 mAh, zaś ta umieszczona w każdej słuchawce – 38 mAh. Bez włączonego ANC, mają zapewniać 6 godzin pracy, zaś łączny czas z etui ma wynosić 24 godziny. Xiaomi Buds 3T Pro oferują ponadto łączność Bluetooth 5.2, obsługę asystenta głosowego, dźwięk przestrzenny i stopień ochrony IP55.

Ile kosztują nowe smartwatche i słuchawki?

Nie znamy jeszcze cen ani daty premiery tych urządzeń w Polsce, ale na światowym rynku ich ceny mają wynosić: