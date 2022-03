Motorola zapowiada Edge X30 Under Screen Edition. Kiedy premiera?

Motorola Edge X30 zadebiutowała w grudniu jako pierwszy na świecie smartfon napędzany przez układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Teraz producent szykuje się do wprowadzenia na rynek nowego wariantu tego urządzenia, tym razem z kamerą pod wyświetlaczem.

Motorola Edge X30 Under Screen Edition z 512 GB pamięci wbudowanej

Już wcześniej było wiadomo, że Edge X30 dostanie jeszcze jeden wariant, który będzie wyposażony w aparat do selfie umieszczony pod wyświetlaczem. Jego premierę zapowiadano na wiosnę, choć bez konkretnej daty. Dopiero niedawno Chen Jin, dyrektor generalny działu telefonów komórkowych Lenovo China, ujawnił, że Moto Edge X30 Under Screen Edition zostanie wprowadzony na chiński rynek w marcu. Teraz, dzięki plakatowi wiemy już, że stanie się to w czwartek, 17 marca.

Czytaj też: realme GT Neo3 zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. Co o nim wiemy?

Plakat zdradza nam jeszcze jedną ciekawą rzecz, smartfon dostanie nowy wariant pamięci. Edge X30 wprowadzono z dwoma wariantami pamięci wbudowanej – 128 i 256 GB – natomiast wersja Under Screen Edition ma przynieść 512 GB.

Pod kątem pozostałej specyfikacji nie spodziewamy się żadnych zmian, a przynajmniej do tej pory nic na takowe nie wskazuje. Oczywiście podczas czwartkowej premiery może okazać się inaczej. Jednak jeśli Motorola zachowa specyfikację zwykłego Edge X30, to nowy wariant również będzie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ z częstotliwością odświeżania 144 Hz i częstotliwością próbkowania dotykowego 576 Hz. Procesor Snapdragon 8 Gen 1 będzie wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Bateria będzie miała pojemność 4700 mAh i będzie obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 68 W.

Czytaj też: Składany vivo X Fold przyłapany w terenie

Aparaty też nie powinny ulec zmianie, choć możliwe, że umieszczenie aparatu do selfie pod ekranem będzie wiązało się ze zmianą czujnika. W Edge X30 była to kamerka o rozdzielczości 60 Mpix. Z tyłu natomiast znalazła się potrójna konfiguracja z jednostką główną 50 Mpix, obiektywem ultraszerokokątnym 50 Mpix i makro 2 Mpix.