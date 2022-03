Składany vivo X Fold przyłapany w terenie

Już od dłuższego czasu mówi się, że vivo szykuje składany smartfon, a urządzenie jest już właściwie gotowe do wprowadzenia na rynek. Wygląda na to, że doniesienia mówiły prawdę, bo w chińskim metrze przyuważono tajemnicze urządzenie, którym ma być właśnie vivo X Fold.

Plany vivo dotyczące wejścia na rynek składanych smartfonów nie są dla nas żadną nowością. Trudno się też dziwić tym aspiracjom, w końcu obecnie większość producentów wprowadziło lub w przyszłości wprowadzi do sprzedaży takie urządzenie. Wedle dotychczasowych informacji, vivo X Fold ma mieć konstrukcję znana nam chociażby z Galaxy Z Fold. Dzięki znanemu leaksterowi Digital Chat Station mogliśmy kilka dni temu rzucić okiem na szkice konstrukcyjne, ujawniające nam szczegóły projektu.

Źródło: Digital Chat Station

Na zewnątrz ma znaleźć się zakrzywiony wyświetlacz z centralnie umiejscowionym otworem na aparat. Wyspa aparatu ma przyjąć kształt prostokąta z okrągłym modułem z lampą błyskową i czterema obiektywami. Po bokach urządzenia znajdą się przyciski głośności, zasilania i jeden dodatkowy, którego przeznaczenia nie znamy.

Jeśli chodzi o specyfikację, takowa też zdążyła już trafić do sieci, choć oczywiście nie mamy pewności co do jej prawdziwości. Mówi się jednak, że vivo X Fold będzie wyposażony w 6,5-calowy zewnętrzny ekran OLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wewnętrzny ekran ma mieć z kolei przekątną 8 cali, rozdzielczość QHD+ i odświeżanie również na poziomie 120 Hz. Oczekuje się, ze smartfon będzie napędzany przez procesor Snapdragon 8 Gen 1. vivo ma umieścić tutaj dość pojemną, bo 4600 mAh, baterię obsługującą szybkie ładowanie przewodowe z mocą 80 W i bezprzewodowe 50 W. Konfiguracja aparatów ma obejmować 50-megapikselową jednostkę główną, obiektyw ultraszerokokątny 48 Mpix, teleobiektyw 12 Mpix z 2-krotnym zoomem optycznym oraz teleobiektyw 8 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym. Przeciek nie zdradza szczegółów aparatów do selfie, ani konfiguracji pamięci.

vivo X Fold na prawdziwych zdjęciach

Dziś na Weibo pojawiło się natomiast zdjęcie tajemniczego składanego smartfona, którym ma być właśnie vivo X Fold. Oczywiście nie jest to pewne, bo urządzenie widzimy od przodu, a gruba, bardzo zabudowana obudowa uniemożliwiła dostrzeżenie bardziej charakterystycznych elementów, takich jak chociażby wyspa aparatów. Widzimy natomiast wewnętrzny wyświetlacz, na którym nie odznacza się miejsce zgięcia, a także fizyczne przyciski, umiejscowione tak, jak na powyższych szkicach konstrukcyjnych.

Same zdjęcia niewiele nam zdradzają, ale jeśli faktycznie uchwycono na nich vivo X Fold, to możemy być pewni, że urządzenie jest już właściwie gotowe. Możliwe więc, że plotki o premierze jeszcze w tym miesiącu wcale nie były przesadzone i faktycznie w ciągu kolejnych dni producent wprowadzi ten model na rynek.