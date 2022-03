realme GT Neo3 zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. Co o nim wiemy?

Jeszcze w tym miesiącu realme ma wprowadzić na rynek swój kolejny smartfon – realme GT Neo3. Dokładna data nie jest co prawda jeszcze znana, ale producent już ruszył z promowaniem urządzenia, dodatkowo zdradzają nam na jego temat kolejne szczegóły.

realme GT Neo3 to dość wyczekiwany smartfon, który na rynek ma wejść w przeciągu najbliższych tygodni. realme oficjalnie potwierdziło marcową premierę, ale jeszcze nie zdradziło, którego dokładnie dnia mamy się jej spodziewać. Producent spodziewa się po nim wiele, w końcu pierwszy GT Neo sprzedawał się świetnie, przekraczając 2 mln sprzedanych sztuk w ciągu pierwszego roku od premiery. Czy nowy model z tej serii powtórzy jego sukces?

Czytaj też: Tuż przed premierą, seria Redmi K50 ujawnia swoje tajemnice

Modny smartfon do gier? Taki właśnie ma być realme GT Neo3

Producent ruszył już z kampanią promocyjną swojego nowego urządzenia, zapowiadają go jako idealny smartfon do gier. Zapewnić ma to układ MediaTek Dimensity 8100, który znajdzie się na pokładzie. Ten niedawno ogłoszony chipset tajwańskiego producenta został wykonany w 5 nm procesie technologicznym i składa się z czterech rdzeni Cortex A55 taktowanych zegarem 2.0 GHz oraz czterech mocniejszych rdzeni Cortex A78 z taktowaniem 2,85 GHZ. Znalazł się w nim procesor graficzny Mali-G610 MC6 z technologią MediaTek HyperEngine 5.0 dla gier. Dimensity 8100 obsłuży obraz w rozdzielczości WQHD przy 120 Hz, ma także dekoder wideo 4K AV1 i obsługuje HDR10+ Adaptive (dostosowujący zawartość HDR10+ do warunków oświetlenia otoczenia). Wedle doniesień, Dimensity 8100 ma pokładzie GT Neo3 będzie wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci wbudowanej.

Jeśli zaś chodzi o specyfikację, takową poznaliśmy już z poprzednich przecieków. Samo realme ujawniło natomiast, że wyposaży go w swoją najnowszą technologię szybkiego ładowania UltraDart 150 W, pozwalającą na naładowanie baterii o pojemności 4500 mAh (wedle przecieków) od zera do 50% w zaledwie 5 minut. Smartfon ma być ponadto wyposażony 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FHD+, 10-bitową głębię kolorów, HDR10+ i częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Z tyłu ma znaleźć się potrójny system aparatów składający się jednostki głównej 50 Mpix (Sony IMX766 z OIS), obiektywu ultraszerokokątnego 8 Mpix i obiektywu telemakro 2 Mpix. Aparat do selfie ma mieć natomiast rozdzielczość 16 Mpix.

Czytaj też: Nowy smartfon Xiaomi debiutuje w Polsce. Ile kosztuje i co oferuje Redmi Note 11S?

realme GT Neo3 ma zaoferować, podobnie jak jego poprzedni, nie tylko świetną wydajność, ale również efektowny design.