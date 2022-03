Smartfony z 5G coraz tańsze. realme na tym korzysta

Średnia cena smartfonów z 5G stale spada. To zasługa coraz większej liczby modeli ze średniej półki. Ma to przełożenie na dane dotyczące sprzedaży. realme notuje największy wzrost ze wszystkich producentów. Z drugiej strony, średnia cena będzie jeszcze długo zawyżana przez Apple.

realme najszybciej rosnącym producentem smartfonów z 5G

Według danych Counterpoint wzrost sprzedaży smartfonów realme w ujęciu rok do roku to 165%. Tym samym marka wyraźnie wyprzedziła Samsunga (109%), Xiaomi (98%) oraz Honor (98%).

Warto tutaj zaznaczyć, że wzrost nie oznacza faktycznie dużej sprzedaży. Duży wzrost smartfonów Honor wynika z tego, że marka sprzedaje dzisiaj znacznie więcej modeli z 5G, niż rok wcześniej. Podobnie wygląda to w przypadku realme. Warto tutaj dodać, że również według danych Counterpoint, realme nie znajdziemy w TOP5 sprzedawców smartfonów w kolejnych kwartałach 2021 roku. Za to w pierwszej trójce wymieniają się miejscami Samsung, Apple i Xiaomi. Niski wynik wzrostu sprzedaży smartfonów Apple wynika z tego, że iPhone’y miały 5G już w 2020 roku. Stąd niski wzrost sprzedaży tego typu urządzeń rok do roku.

W przypadku realme, obok pojawiania się na rynku kolejnych modeli z 5G, znaczenie ma też coraz większa obecność marki na nowych rynkach. Głównie w Europie Zachodniej, gdzie firma notuje wysokie wzrosty sprzedaży.

Smartfony z 5G są coraz tańsze

Dobry wynik realme ma też związek z ceną. Średnia cena sprzedaży smartfonów marki z 5G spadła rok do roku z 270 do 250 dolarów. Choć ogólna średnia cena smartfonów z 5G jest znacznie wyższa i winę za to ponosi… Apple.

Według danych IDC, w 2019 roku smartfon z 5G kosztował średnio 812 dolarów. W 2020 roku było to już niecałe 640 dolarów, ale premiera nowych (drogich) iPhone’ów z 5G podniosła tę wartość do 643 dolarów. To właśnie Apple będzie w kolejnych latach zawyżać ceny smartfonów 5G, która w 2025 roku ma spaść do 416 dolarów.

Jeśli rozdzielimy średnią cenę smartfonów z Androidem i iOS, wartości dzieli przepaść. Na koniec 2021 roku średnia cena smartfonu z iOS wyniosła rekordowe 950 dolarów, a w przypadku Androida było to 265 dolarów.

Tym samym alarmistyczne pseudoprognozy mówiące, że smartfony z 5G będą nas kosztować majątek, nie mają pokrycia w rzeczywistości. Smartfony z 5G nie są drogie i są coraz tańsze. Wyjątkiem są iPhone’y z 5G. Te są drogie i raczej… to się nie zmieni.