Motorola Frontier zbliża się do premiery? Producent pokazuje ładowarkę 125 W

Motorola o nazwie kodowej „Frontier” od dłuższego czasu pojawia się w przeciekach i choć specyfikacja tego modelu jest nam w części znana, to data premiery nadal pozostaje tajemnicą. Teraz jednak producent pochwalił się ładowarką 125 W, która, wedle doniesień, ma być właśnie przeznaczona dla Motoroli Frontier. A to może zwiastować rychłą premierę tego modelu.

W grudniu ubiegłego roku Motorola wypuściła na rynek Chiński Edge X30, czyli pierwszy na świecie smartfon napędzany przez procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Niedawno urządzenie miało też swoją globalną premierę i weszło na światowy rynek pod nazwą Edge 30 Pro. Tymczasem producent nie zwalnia tempa i już od dłuższego czasu szykuje model, który ma ponoć sięgnąć po ulepszonego Snapdragona 8 Gen 1, czyli wersję z „Plusem”.

Chodzi dokładnie o Motorolę o nazwie kodowej Frontier, która w przeciekach pojawiła się po raz pierwszy już pod koniec ubiegłego roku. Smartfon ten ma przynieść, prócz nowego układu od Qualcomm, jeszcze więcej innowacji, zwłaszcza na tle innych modeli Motoroli. Jedną z nich ma być ładowanie z mocą 125 W. Wspominamy o nim nie bez powodu, bo Lenovo, właściciel Motoroli, pochwalił się zdjęciem nowej ładowarki o właśnie takiej mocy.

Dyrektor Generalny Działu Telefonii Komórkowej Lenovo China, który stoi za udostępnieniem zdjęcia, zdradził również, że firmowa ładowarka 125 W waży około 130 gramów. Spodziewamy się więc, że to właśnie ją Motorola Frontier będzie miała w swoim pudełku. Publiczne ogłoszenie może też zwiastować zbliżającą się premierę urządzenia.

Kiedy ona nastąpi? Niektóre źródła wskazują na lipiec, jednak wszystko zależy od tego, kiedy Qualcomm wypuści ulepszoną wersję swojego najnowszego flagowego chipsetu.

Motorola Frontier – co wiemy o jej specyfikacji?

Snapdragon 8 Gen 1 Plus nie będzie jedyną innowacją, jaka znajdzie się na pokładzie tego smartfona, oczywiście, o ile przecieki okażą się prawdziwe. Producent ma bowiem umieścić w modelu Frontier aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix (czujnik Samsung HP1), a jeśli tak się stanie, będzie to pierwszy smartfon na świecie z tym czujnikiem. Obok niego ma znaleźć się obiektyw ultraszerokokątny 50 Mpix i teleobiektyw 12 Mpix. Aparat do selfie o rozdzielczości 60 Mpix może zostać umieszczony pod ekranem, choć rendery wskazują jednak na klasyczny, okrągły otwór.

SoC będzie podobno wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci UFS 3.1. Motorola Frontier trafi na rynek z nakładką MyUX opartą na Androidzie 12. Zakrzywiony wyświetlacz P-OLED ma mieć przekątną 6,73 cala, rozdzielczość FHD+ i częstotliwość odświeżania 144 Hz. Bateria obsługująca wspomniane wyżej przewodowe ładowanie 125 W ma mieć pojemność 4500 mAh.