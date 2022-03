realme GT Master Edition do kupienia w świetnej promocji. Trzeba się jednak pospieszyć

Najlepsze promocje zwykle trwają krótko. Tak też jest i w tym przypadku, bo na zakup realme GT Master Edition macie czas do jutra lub do końca miesiąca, w zależności od konfiguracji pamięci i wariantu kolorystycznego, na który się zdecydujecie.

Sklep RTV Euro AGD przygotował promocję – 48h Euro Okazji, w ramach której przeceniono sporo sprzętów, takich jak laptopy, telewizory, pralki i smartfony. Jednym z telefonów, na który warto zwrócić uwagę, jest realme GT Master Edition. Ta promocja trwa zaledwie do jutra, czyli do 24.03.2022 do 23:45 i dotyczy konkretnych wariantów pamięci i kolorów.

wariant 6/128 GB w kolorze białym kupimy za 1199 zł z kodem R48HEO23032403C ,

, szary wariant 8/256 GB dostępny jest za 1299 zł z kodem R48HEO23032403C.

Jeśli jednak nie podobają Wam się te kolory, nic straconego, bo na inne wcale nie musicie płacić normalnej sklepowej ceny. Do 31 marca obowiązuje bowiem jeszcze jedna promocja, która również zbija cenę tego modelu.

wersja 6/128 GB w kolorze czarnym lub szarym dostępna jest za 1299 zł,

wersja 8/256 GB w wersji białej lub czarnej kupimy za 1499 zł.

Dlaczego warto zainteresować się realme GT Master Edition?

Zwłaszcza w promocji, ten smartfon realme oferuje naprawdę wiele. Wyposażono go w wyświetlacz sAMOLED o przekątnej 6,4 cala, rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. gwarantuje to płynny obraz nawet podczas grania. Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 778 5G i warto wspomnieć, że dostępną ilość pamięci RAM można dodatkowo rozszerzyć, korzystając z funkcji DRE (Dynamic Ram Expansion) i zyskując w ten sposób od 3 do 5 dodatkowych GB wirtualnego RAM-u.

Bateria o pojemności 4300 mAh do pełnego naładowania potrzebuje zaledwie 33 minut, a to za sprawą standardu ładowania baterii Super DartCharge 65 W. Na pokładzie nie zabrakło wsparcia dla komunikacji 5G, WiFi 6 oraz modułu NFC.

realme GT Master Edition wyposażono w aparat główny 64 Mpix (sensor Omnivision OV64B40 z przesłoną f/1.8), obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i obiektyw makro 2 Mpix. Za dobrej jakości selfie odpowie natomiast aparat przedni o rozdzielczości 32 Mpix (sensor Sony IMX 615).