Nothing dostaje kolejne środki. Nothing Phone w drodze?

Firma Nothing dostała kolejną partię funduszy. Plotki na temat smartfonu Nothing Phone stają się coraz bardziej realne.

Kolejne 70 mln dolarów dla Nothing

Dzięki inwestycjom firm EQT Ventures, C Ventures, GV, Future Shape Tony’ego Fadella, Gaorong Capital oraz Animoca Brands firmę Nothing zasili 70 mln dolarów. Środki posłużą do otwarcia centrum projektowego w Londynie oraz pozwolą dodać kolejne produkty do portfolio firmy. Konkretnie mowa jest o urządzeniach tworzonych we współpracy z Qualcommem.

Cieszymy się, że możemy wspierać Nothing w tej nowej rundzie finansowania. Zbyt długo branża technologii konsumenckich była zdominowana przez tych samych graczy, którzy oferują klientom mało inspirujące i stateczne produkty – powiedział Ted Persso z EQT Ventures.

Nowe urządzenia Nothing już 23 marca. Czy to będzie Nothing Phone?

Pierwsze oficjalne informacje o nowych urządzenia Nothing poznamy podczas wydarzenia The Truth 23 marca. Wiele wskazuje na to, że będzie to smartfon Nothing Phone.

Zgodnie z nazwą firmy, na temat smartfonu wiemy… nic. Poza tym, że istnieje. Czujne oczy mogły wypatrzeć go podczas targów Mobile World Congress, w rękach Carla Pei, prezesa Nothing.

Możemy być pewni, że podobnie jak w przypadku słuchawek Nothing Ear, Nothing Phone będzie bardzo efektownym urządzeniem.

Jest to prawdopodobny wygląd smartfonu, mocno wzorowany na wyglądzie wspomnianych słuchawek. A skoro o nich mowa, Nothing Ear trafiły na rynek w ilości 400 tys. egzemplarzy. Nie wiadomo, ile konkretnie trafiło do klientów końcowych.