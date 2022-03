Dzięki najnowszej aktualizacji Skype otwiera się na Ukraińców. Dzwonienie dostępne za darmo

Testerzy przedpremierowych wersji Skype, czyli biorący udział w usłudze Skype Insiders, mogą już testować nową wersję komunikatora oznaczoną następującym zbiorkiem cyfr i liczb 8.82.76.403. W tej aktualizacji Skype otwiera się na Ukraińców, czym Microsoft ponownie pokazuje swoje wsparcie głównych poszkodowanych w rosyjskiej inwazji.

Co nowego Microsoft wprowadził w najnowszej aktualizacji Skype?

Nowa wersja Skype zapewnia kilka usprawnień i bardzo potrzebnych zmian nie tylko w obliczu wojny, ale też dla użytkowników z całego świata. Zacznijmy jednak od tego, co Microsoft, który „ciągle wspiera atakowanych poprzez różne organizacje non-profit” zapewnia obywatelom Ukrainy, ale tak naprawdę nam wszystkim. Z tą aktualizacją każdy użytkownik Skype może wykonywać bezpłatne rozmowy telefoniczne na Ukrainę z dowolnej platformy.

To oznacza, że komunikator nie wymaga już wykupionego abonamentu ani doładowania konta Skype, aby dzwonić zarówno na numery stacjonarne, jak i komórkowe. Możliwość porozumienia się z bliskimi albo tymi, którzy najbardziej potrzebują pomocy? To coś, co zdecydowanie możemy pochwalić. Zwłaszcza że funkcja tłumaczenia w Skype jest teraz dostępna w większej liczbie języków i niezmiennie pozwala tłumaczyć nasz język na m.in. ukraiński i vice versa. Microsoft postarał się też o emotki, które kolorystycznie nawiązują do flagi Ukrainy.

Poza tym w Skype 8.82.76.403 zmieniono obsługę systemu rozliczeń w aplikacji Google Play. Dzięki temu użytkownicy Skype w systemie Android mogą teraz realizować płatności za pośrednictwem aplikacji systemu płatności Google Play. Ponadto aktualizacja usuwa znane błędy i poprawia ogólną stabilność, a jeśli jesteście poza programem Skype Insiders, dostęp do niej jest tak naprawdę zależny od szczęścia. Aktualizacja jest bowiem wprowadzana stopniowo i odpowiednio dawkowana dla użytkowników.