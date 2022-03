Przez setki lat astronomów zastanawiały plamy słoneczne. W rozwiązaniu zagadki pomaga pobliska gwiazda

Plamy słoneczne to ciemne obszary pokrywające powierzchnię naszej gwiazdy. Cechują się one stosunkowo niskimi temperaturami i silnymi polami magnetycznymi.

Natura tych struktur pozostaje dość zagadkowa, choć pierwsze badania w tej sprawie prowadzono już w XVII wieku. Jednym z astronomów zaangażowanych w obserwacje był słynny Galileusz. Najbardziej tajemnicze okazało się jednak tzw. minimum Maundera, okres trwający od 1645 do 1717 roku. Wtedy też, porównując liczbę raportów na temat plam słonecznych z pierwszą połową XVII wieku, doszło do jej ogromnego spadku.

Nie wiemy, co tak naprawdę spowodowało minimum Maundera, dlatego zaczęliśmy przyglądać się innym gwiazdom podobnym do Słońca, aby sprawdzić, czy mogą one zaoferować jakiś wgląd w sytuację. Zidentyfikowaliśmy gwiazdę, która, jak sądzimy, weszła w stan podobny do minimum Maundera. Bardzo ekscytujące będzie kontynuowanie obserwacji tej gwiazdy podczas tego minimum, a także, miejmy nadzieję, po jej wyjściu z niego, co może być niezwykle pouczające w kwestii aktywności Słońca 300 lat temu Anna Baum, Penn State University

Rzeczona gwiazda to HD 166620, której szacowany cykl wynosił około 17 lat. Sęk w tym, że obecnie nie wykazuje ona żadnych oznak powstawania plam od 2003 roku. Łącznie badaniami objęto 59 gwiazd, z czego 29 okazało się posiadać potwierdzone cykle powstawania plam. Pozostałe wydawały się natomiast ich pozbawione, choć przyczyny mogą być zróżnicowane. W grę wchodzi zbyt wolny okres obrotowy, co z kolei uniemożliwia występowanie magnetyzmu; nadchodzący kres istnienia tych obiektów; niewystarczająco dokładne obserwacje.

Plamy słoneczne mogą być związane ze zmianami klimatu na Ziemi

W przypadku HD 166620 autorzy badań dostępnych w The Astronomical Journal przez pewien czas sądzili, że mają do czynienia z błędem w pomiarach bądź zapisie zebranych danych. Wygląda na to, iż dalsze analizy – obejmujące cały okres minimum tej gwiazdy – powinny dostarczyć informacji na temat funkcjonowania Słońca oraz innych tego typu obiektów. Mowa choćby o czynnikach warunkujących to, jak Słońce i gwiazdy podobne do niego generują swoje dynamo.

Istnieje możliwość, że w pewnym momencie pole magnetyczne Słońca się w zasadzie wyłączyło lub przynajmniej uległo znacznemu osłabieniu. Lepsze zrozumienie aktywności naszej gwiazdy jest niezwykle ważne. Warto bowiem być przygotowanym na wszelkie niespodziewane scenariusze, w ramach których mogłoby dojść na przykład do uszkodzenia satelitów, sieci energetycznych czy całego internetu. Tzw. burza magnetyczna roku 1859, związana z licznymi plamami słonecznymi, doprowadziła do awarii telegrafów i występowania zjawiska zorzy polarnej na niemal całym świecie. Poza tym, cykle plam słonecznych mogą mieć związek z klimatem panującym na Ziemi.