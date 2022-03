Dwóch szalonych pilotów planuje Plane Swap, czyli zamianę samolotów w locie

Nie sprawdzajcie dzisiejszej daty – to wcale nie 1 kwietnia. Tym razem firma Red Bull postanowiła dać zielone światło dla wyczynu Plane Swap. W jego ramach dwóch szalonych pilotów, bo ewidentnie tego typu zabawy mają związek z szaleństwem, zamienią się samolotami… w locie.

Kolejny ekstremalny wyczyn sygnowany logiem Red Bulla. Czym dokładnie będzie Plane Swap?

Oczywiście wzmianki o firmie Red Bull nie są tutaj przypadkiem, bo ta ponownie postanowiła zareklamować w ten niecodzienny sposób swoje napoje energetyczne. Tak oto Red Bull zapewni finansowanie i wsparcie techniczne ochotnikom, a ci swoim legendarnym wyczynem, który z pewnością zapisze się na kartach historii, rozreklamują firmę jeszcze szerzej. Zwłaszcza że Plane Swap będzie jedną z tych akcji, która będzie z pewnością szeroko komentowana.

Czytaj też: Polskę zacznie chronić mobilny system obrony powietrznej Sky Sabre od Wielkiej Brytanii

Przechodząc od razu do rzeczy, już 25 kwietnia w Arizonie odbędzie się transmisja na żywo w serwisie Hulu, która przedstawi próbę dokonania wyczynu w realizacji Luke Aikinsa i Andiego Farringtona. Ten duet najpierw wleci swoimi samolotami na wysokość około 4267 metrów, czyli pułap charakterystyczny dla wykonywania skoków spadochronowych, a następnie wyskoczy z pilotowanych przez siebie samolotów.

Czytaj też: Nowe abonamenty Orange Flex. Dostęp do 5G już za 35 zł miesięcznie

To sprawi, że oboje zaczną spadać, a razem z nimi ku Ziemi skierują się też samoloty bez żadnej kontroli, które będą posiadały specjalny „hamulec powietrzny” w formie panelu na podwoziu. Podczas tego lotu oboje podejmą próbę przeskoczenia do samolotu partnera i zapanowania nad nim przed momentem rozbicia się. Będą mieli na to zapewne kilka minut, zanim będą zmuszeni otworzyć spadochrony, który miejmy nadzieję nie będą potrzebować.