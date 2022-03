Polskę zacznie chronić mobilny system obrony powietrznej Sky Sabre od Wielkiej Brytanii

Podczas spotkania ministra obrony narodowej z Polski i Wielkiej Brytanii, które miało miejsce 17 marca w Warszawie, dowiedzieliśmy się o kolejnym przejawie wzmocnienia wschodniej flanki NATO, czyli… naszej wschodniej granicy. Tym razem Brytyjczycy zapewnili nas o rozmieszczeniu na naszych terenach 100 dodatkowych żołnierzy, ale i tak znacznie więcej uwagi zgarnia dla siebie mobilny system obrony powietrznej Sky Sabre.

Sky Sabre w Polsce! Wielka Brytania rozmieści swój system do ochrony naszej wschodniej granicy

Najważniejsze punkty z konferencji oraz wypowiedzi obu ministrów znajdziecie na oficjalnej stronie polskiego rządu. Nas interesują przede wszystkim słowa Bena Wallace, który po omówieniu z Mariuszem Błaszczakiem spraw na temat wojskowej współpracy, stwierdził, że:

Wielka Brytania wspiera Polskę i dalej na pewno tak będzie, ponieważ to Polska na swoich barkach dźwiga największy ciężar wynikający ze skutków tej wojny. Polska radzi sobie bardzo dobrze i robi to w sposób niezwykle odważny. Dlatego chciałbym ogłosić, że rozlokujemy w Polsce system średniego zasięgu Sky Sabre oraz dodatkowo 100 żołnierzy, aby wspierać Polskę i zagwarantować bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. To jest najnowocześniejszy system średniego zasięgu jaki mamy, który jest w stanie uderzyć w cel wielkości piłki tenisowej. To także system, który będziemy rozwijać wspólnie z Polską w przyszłości – powiedział B. Wallace, sekretarz obrony Wielkiej Brytanii.

Wspomniany Sky Sabre (BMC4I Sky Sabre), to kompleksowy system obrony powietrznej, który wykorzystuje pociski i związane z nimi wyrzutnie zwane mianem Land Ceptor z oczywistych względów, a jeśli zastanawia Was, dlaczego oczywistych, to wystarczy zagłębić się w ich historię. To bowiem nic innego, jak lądowa wersja pocisków ziemia-powietrze z serii CAMM (Common Anti-Air Modular Missile) opracowana przez MBDA UK dla brytyjskich sił zbrojnych. Samo Land Ceptor oznacza z kolei „pocisk przechwytujący wystrzeliwany z Ziemi”.

Od 2020 roku system Sky Sabre zastępuje całkowicie obecne w zasobach armii brytyjskiej systemy Rapier, zapewniając znacznie większą skuteczność i możliwości. Względem starszego systemu cechuje go bowiem niemal trzykrotnie okazalszy zasięg i znacznie nowoczesny sprzęt, na którego oprócz rakiet CAMM i wyrzutni składa się też radar SAAB Giraffe 3-D oraz system dowodzenia. Całe trio znajduje się na kołowych transporterach.

W skrócie Sky Sabre, to szybko rozmieszczany system obrony punktowej i obszarowej przeznaczony do ochrony mobilnych i statycznych punktów o dużej wartości. Zapewnia całodobową ochronę przed celami powietrznymi, a w tym przed zagrożeniami z niskiego poziomu terenu i z dużej wysokości. Każda wyrzutnia jest skalowalna i może przenosić wiele pocisków CAMM lub CAMM-ER o zasięgu kolejno do 25 i 40 km, które po wystrzeleniu kierują się na wrogi pocisk w oparciu o dane na temat toru lotu z odpowiedniego czujnika radarowego.